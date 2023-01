Amazon Music augmente ses prix aux États-Unis et au Royaume-Uni ! Bientôt en France ?

Depuis le début de l'année dernière, on ne compte même plus les hausses tarifaires des services numériques... Que ce soit le streaming vidéo ou le streaming audio, une multitude d'abonnements ont augmenté de 1 ou 2 dollars et ça continue en 2023 avec de nouvelles augmentations de prix. Amazon Music vient d'annoncer une modification tarifaire pour ses utilisateurs situés aux États-Unis et au Royaume-Uni, une tendance qui pourrait rapidement se développer dans d'autres pays !

Mauvaise nouvelle pour les abonnés à Amazon Music dans

2 pays

À partir du 21 février 2023, les abonnés Amazon Music qui résident aux États-Unis et au Royaume-Uni vont être confrontés à une hausse de 1$ par mois de leur abonnement. L'évolution tarifaire concerne le forfait de base baptisé "Amazon Music Unlimited Individuel", il passe de 9,99 $ à 10,99 $ et 9,99 £ à 10,99 £. Le géant américain ne fait pas de cadeau non plus aux étudiants des deux pays qui ont souvent un budget limité pour les divertissements, le forfait étudiant augmente lui aussi de 1 $ et 1 £ pour passer à 5,99 $ ou 5,99 £ par mois.



La bonne nouvelle dans l'annonce, c'est qu'Amazon Music ne touche pas à ses forfaits Famille et Solo destinés à un seul appareil. Le premier restera à 15,99 $ et 15,99 £ par mois et le seconde ne bouge pas des 4,99 $ et 4,99 £. Finalement, beaucoup d'abonnés arriveront à passer entre les mailles du filet de cette évolution tarifaire.

Amazon ne cesse de subir des hausses de prix depuis qu'Andy Jassy a remplacé Jeff Bezos au poste de directeur général de l'entreprise, c'est actuellement la deuxième hausse tarifaire après l'abonnement Amazon Prime qui est passé de 49€ à 69€ par an en 2022. La nouvelle politique de Jassy semble être nettement moins douce que celle de Jeff Bezos qui n'était pas un grand partisan des hausses de prix dans les contextes difficiles.



La question qu'on peut maintenant se poser, c'est "pourquoi cette soudaine hausse de prix en début d'année ?", voici ce qu'a déclaré Amazon à Billboard :

Pour nous aider à vous apporter encore plus de contenu et de fonctionnalités, nous mettons à jour les prix de certains forfaits Amazon Music Unlimited.

Amazon Music augmente ses prix quelques mois après qu'Apple a modifié le prix de ses abonnements Apple Music Individuel et Famille. Quand la concurrence fait évoluer sa grille tarifaire, certaines entreprises n'hésitent pas à suivre le mouvement, ça a été le cas cette fois-ci avec Amazon qui a été influencé par la firme de Cupertino.



Le prochain service de streaming a augmenté ses prix cette année sera probablement Spotify. Le PDG Daniel Ek a affirmé aux investisseurs en octobre 2022 que : "Les augmentations de prix sont l'une des choses que nous aimerions faire. Je me sens vraiment bien à propos de cette année à venir et de ce que cela signifie dans les prix par rapport à notre service.".



Nous avons toujours eu l'image de l'abonnement de streaming à 9,99 euros par mois pour accéder à des playlists, des recommandations et un gigantesque catalogue. Aujourd'hui, nous partons progressivement vers l'abonnement à 10,99 euros par mois qui sera probablement un basique dans quelques années chez tous les grands acteurs du streaming.

Pas de changement de prix pour l'instant en France

Dans le passé, quand Amazon a augmenté les prix de ses services dans un pays, le reste du monde a rapidement suivi. En France, on peut s'attendre dans les prochains mois à emprunter le même chemin que les Britanniques et Américains. Amazon Music pourrait bientôt passer de 9,99 euros par mois à 10,99 euros dans peu de temps. Pour l'instant pas de changement dans la grille tarifaire, on est toujours à 9,99 euros par mois avec 1 mois gratuit pour découvrir le service.

