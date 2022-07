Amazon augmente le prix de l'abonnement Prime dès la rentrée en France

C'est désormais officiel, le prix de l'abonnement mensuel/annuel Amazon Prime va augmenter dès mi-septembre. Si vous faites le choix de conserver votre abonnement, il faudra débourser un peu plus d'argent dès le renouvellement automatique de celui-ci.

Une nouvelle qui ne donne pas le sourire

Après la bonne nouvelle la semaine dernière au sujet de l'arrivée d'une toute nouvelle interface pour Amazon Prime Video, place à la mauvaise. À partir du 15 septembre 2022, le prix de l'abonnement Prime va augmenter pour tous les clients en France.



Que vous soyez en mensuel ou en annuel, vous n'aurez pas le choix que de payer plus cher. Pour ce qui est de l'abonnement mensuel, le prix passera de 5.99 € à 6.99 €. Du côté de l'abonnement annuel, fini les 49 € et place aux 69.90 €, autrement dit 70 €, soit plus de 40 % d'augmentation !

Pour justifier cette hausse des tarifs, Amazon évoque l'augmentation des coûts d'exploitation de Prime en France. Le géant américain en profite pour rappeler tous les avantages offerts par son service, sous-entendu que même avec les nouveaux tarifs, cela reste inégalable.



Le changement se fera automatiquement lors du renouvellement automatique sur votre compte et vous pouvez bien évidemment annuler votre abonnement si cette nouvelle grille tarifaire n'est plus à votre goût. 2022, l'année de l'augmentation... Pour rappel, la gamme iPhone 14 devrait elle aussi avoir le droit à une hausse des prix à la rentrée prochaine.



En attendant, abonnez-vous à Amazon Prime à 49 euros avant que cela n'augmente !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.