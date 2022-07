Astuce : voici comment éviter la hausse du prix d'Amazon Prime

C'était prévisible et on le sentait venir depuis plusieurs années, l'abonnement Amazon Prime évoluait en permanence, mais le prix restait lui toujours le même. Cette générosité a eu ses limites hier avec l'annonce d'une augmentation tarifaire de l'Amazon Prime dans plusieurs pays européens, dont la France. Toutefois, cette hausse de prix peut être contournée, on vous explique comment faire.

Profitez d'une année supplémentaire à l'ancien tarif

Dès le 15 septembre, les personnes qui souscrivent à Amazon Prime en France auront un tarif mensuel de 6,99€ (au lieu de 5,99€) et un tarif annuel de 69,90€ (au lieu de 49€). Bien sûr, l'abonnement reste une bonne affaire si vous commandez régulièrement sur Amazon.fr, que vous êtes énormément sur Prime Video, que vous profitez des jeux gratuits sur Prime Gaming... Cependant, cette hausse de prix fait tout de même mal à ceux qui ont un budget limité et qui font face quotidiennement aux multiples augmentations de prix !



La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une astuce pour payer le nouveau tarif qu'à partir du 3e trimestre de 2023 et pas avant.

En effet, Amazon Prime est un abonnement sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez l'arrêter à tout moment et bénéficier d'un remboursement de ce que vous avez payé jusqu'à la date qui était prévue pour le renouvellement, il faudra toutefois vous rapprocher du service client.

L'astuce consiste à résilier son abonnement Amazon Prime avant le 15 septembre (date de la modification tarifaire) puis de re-souscrire avant le 15 septembre. Cette technique permettra d'interrompre le cycle de votre abonnement puis de re-partir dans un nouveau cycle d'une année supplémentaire avec l'ancien tarif.



Vous l'aurez compris, cette astuce qui permet une petite économie sur votre abonnement Prime 2022-2023 ne fonctionnera qu'une seule fois, au-delà de la période d'abonnement, vous serez confronté au nouveau prix de 69,90€ par an. Une économie de 20 euros qui n'est pas négligeable...



Pour les personnes qui n'ont pas d'abonnement Prime en cours, nous vous conseillons bien évidemment de souscrire avant le 15 septembre 2022 pour profiter de l'abonnement annuel moins cher. Pour cela, il suffit de vous rendre sur cette page puis de souscrire à l'abonnement annuel. À noter que si vous êtes étudiant, vous avez une tarification spéciale.

