Amazon lance un Prime Day 2025 de quatre jours dès le 8 juillet

Amazon a surpris tout le monde puisque son Prime Day 2025 durera cette fois quatre jours, du 8 juillet à minuit au 11 juillet, une extension significative par rapport à l'événement habituel de deux jours (et avant cela, une seule journée, d'où le Prime Day sans "s").

Plusieurs nouveautés pour le Prime Day

Exclusif aux abonnés Prime, l'événement proposera une nouvelle fonctionnalité « Today's Big Deals » pour mettre en avant les meilleures réductions dans différentes catégories. iPhoneSoft couvrira les meilleures offres tout au long de l'événement.

Attendez-vous à des réductions précoces sur les appareils Amazon comme les haut-parleurs Echo, Kindle, Fire TV et les équipements pour maison connectée, y compris le pack de deux Blink Mini 2, la sonnette Ring Battery Doorbell avec la caméra Floodlight Cam Wired Plus, le système Wi-Fi maillé eero 6 Plus et la tablette Fire HD 8 Plus, avec certains produits à moitié prix. Des offres d'autres grandes marques comme Apple seront évidemment dénichés par votre hôte que ce soit sur l'iPhone, l'iPad, le Mac, les AirPods, l'Apple Watch et autres accessoires, sans oublier les meilleures offres sur les téléviseurs, ordinateurs portables, écouteurs, gadgets et jeux vidéo.



Le Prime Day nécessite un abonnement Prime, avec un essai gratuit de six mois pour les 18–24 ans, renouvelable à 35 € (contre 69,90 € pour les autres). Revenez sur iSoft à partir du 8 juillet, et même avant pour suivre l'actualité Apple en français et tout ce qui va autour comme les derniers bons plans, les nouveaux jeux vidéo mobiles, les astuces sur iOS 26, les rumeurs sur l'iPhone 17 Air et plus encore.

