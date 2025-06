Nouvelle hausse des tarifs Spotify en France dès juillet 2025

Après plusieurs hausses successives, Spotify annonce une nouvelle augmentation de ses tarifs en France, effective dès juillet 2025. La plateforme continue d’ajuster ses prix dans un contexte de transformation de son modèle économique.

Spotify augmente encore ses prix : ce qu’il faut savoir

Spotify, leader mondial du streaming musical, va de nouveau augmenter les tarifs de ses abonnements en France à compter de juillet 2025. Cette hausse touche l’ensemble des formules Premium et s’inscrit dans une stratégie globale de la plateforme. Une mauvaise nouvelle envoyée par mail à tous les abonnés.

Nouveaux tarifs en vigueur

À partir de juillet 2025, les abonnements mensuels évoluent comme suit :

Premium Individuel : 12,14 € (au lieu de 11,12 €)

12,14 € (au lieu de 11,12 €) Premium Étudiant : 7,07 € (au lieu de 6,06 €)

7,07 € (au lieu de 6,06 €) Premium Duo : 17,20 € (au lieu de 15,17 €)

17,20 € (au lieu de 15,17 €) Premium Famille : 21,24 € (au lieu de 18,21 €)

Il s’agit de la troisième hausse en moins de deux ans, avec une augmentation allant jusqu’à 17 % selon les offres.

Pourquoi ces hausses ?

Spotify justifie ces augmentations par la nécessité de continuer à innover, enrichir ses fonctionnalités et offrir « la meilleure expérience possible » à ses utilisateurs. Mais derrière cette communication officielle, il y a un changement plus stratégique.

Spotify est enfin devenu rentable en 2025, pour la première fois depuis sa création en 2006. Après 19 ans de pertes, l’entreprise ne compte plus revenir à un modèle déficitaire. C’est pourquoi elle multiplie les ajustements tarifaires ces derniers mois, avec l’objectif de renforcer sa rentabilité durablement tout en s’imposant comme une plateforme multi-contenus (musique, podcasts, livres audio…).

Spotify Basic : une nouvelle offre pour faire passer la pilule

Pour atténuer l’impact de cette hausse, Spotify a lancé en parallèle une nouvelle formule nommée Spotify Basic :

Streaming musical sans publicité

Pas de livres audio inclus

Tarifs identiques aux anciens abonnements Premium

Basic Individuel : 11,12 €

11,12 € Basic Duo : 15,17 €

15,17 € Basic Famille : 18,21 €

Cette offre est disponible en France depuis le 2 juin 2025.