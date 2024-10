France Identité : objectif 2025 pour la carte Vitale dématérialisée

Après la carte nationale d'identité et le permis de conduire, l'État souhaite inclure la carte Vitale dans l'application France Identité dès le début d'année 2025. Un sujet délicat qui devrait enfin prendre forme après de longues années d'attente.

France Identité : CNI, permis et maintenant carte Vitale

Après avoir longtemps tergiversé sur le sujet, le gouvernement souhaite définitivement conclure le chantier de la carte Vitale digitale. Comme indiqué par le nouveau premier ministre Michel Barnier, l'option finale serait l'intégration à l'application France Identité, disponible pour tous sur iPhone et Android depuis 2023. Exit donc la version biométrique ou encore la fusion avec la carte d'identité comme cela était évoqué par le passé.



L'objectif est annoncé, un lancement officiel au premier trimestre 2025. Le système d'intégration étant encore en travaux, un report est néanmoins à prévoir comme c'est généralement le cas sur ce genre de sujet sensible. Via cette dématérialisation, le gouvernement espère dans les années à venir lutter de manière plus efficace contre la fraude sociale.

Est-ce vraiment la bonne méthode ?

Le chemin à parcourir n'en est pas moins interminable. Une fois qu'elle sera effective dans l'app France Identité, il restera toujours de nombreux problèmes à gérer. Premièrement, la carte d'identité nouvelle génération lancée en 2021. Obligatoire pour créer son profil numérique sur France Identité, elle est loin d'être dans tous les portefeuilles des citoyens français. Seul le temps peut améliorer ce point avec le renouvellement des anciennes CNI périmées.



Deuxièmement, la gestion du matériel nécessaire pour toutes les pharmacies de France. Il faudra toutes les équiper d'un lecteur fonctionnel, ce qui est totalement absent aujourd'hui alors même que l'app Carte Vitale est en test dans une vingtaine de départements. Une app encore en bêta, mais amenée à disparaitre au vu du projet 2025.

Enfin, dernier problème et pas des moindres, la réticence du peuple. Si cette nouvelle manière d'utiliser ses documents d'identité peut rapidement séduire la génération Z et les fans de tech', c'est une autre paire de manches pour le reste de la population. Entre les personnes qui n'ont pas confiance et celles qui ne souhaitent pas du tout utiliser leur smartphone pour ce genre de choses, la patience sera nécessaire.



Il y a fort à parier pour que la carte Vitale digitale ne soit pas obligatoire avant au moins quinze ou vingt ans et encore… Ce qui signifie donc que la version physique sera toujours opérationnelle durant au minimum les deux prochaines décennies. Compliqué de lutter contre la fraude sociale avec tout cela.



Source