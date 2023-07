La carte vitale sur l’iPhone déployée en bêta dans plusieurs départements

Retrouvez plus d'informations sur infocartevitale.fr

L’activation se fait en quelques minutes et votre identité est vérifiée manuellement par une équipe dédiée de l’Assurance Maladie pour éviter tout problème. Cette avancée n’a pas pour objectif de remplacer la carte vitale physique, il s’agit juste d’une alternative pour répondre à la demande croissante de numérisation et de modernisation du quotidien des français.

Le professionnel de santé devra avoir le logiciel « compatible appli carte Vitale » et d'un équipement de lecture qui peut être soit un dispositif de lecture de QR Code, soit un lecteur sans contact. Les professionnels de santé colleront prochainement une petite affiche dans leurs bureaux afin d’informer les patients qu’ils peuvent utiliser le logiciel compatible avec l’application carte Vitale. Bien sûr, il sera aussi possible de leur demander ! La bonne nouvelle, c’est que si vous avez tendance à ne pas capter correctement la 4G ou la 5G chez votre médecin, l’application carte Vitale n’exigera pas que votre iPhone soit connecté à internet, tout se passera en temps réel sur les serveurs de l’Assurance Maladie.

Dans une démarche d’accélération de la numérisation des documents officiels français, le gouvernement d’Emmanuel Macron vient d’ouvrir les portes à la carte vitale sur iPhone et sur les smartphones sous Android. Cette nouvelle étape est une avancée majeure , car en intégrant la carte vitale à votre iPhone, vous pourrez la présenter aux professionnels de santé et vous aurez une visibilité permanente sur les dépenses de soins réalisés. Cette bêta annonce quand même quelques conditions, il vous faut :

Après la carte d’identité nationale en bêta via l’application France Identité, c’est au tour de la carte vitale de se faire numériser. Suite à une validation de la CNIL , la phase de bêta vient de commencer avec plusieurs conditions pour profiter d'une éligibilité. On vous explique tout pour numériser votre carte vitale dans votre iPhone dès maintenant !

