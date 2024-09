L'application Carte Vitale ajoute de nouveaux départements

L'une des volontés d'Emmanuel Macron depuis qu'il est à l'Élysée est de moderniser l'administration française en s'adaptant aux avancées technologiques. Pour cela, le Président de la République a mis en place avec son gouvernement la dématérialisation de la carte d'identité nationale via l'application France Identité et de la carte vitale via l'app "carte Vitale" disponible sur l'App Store. Au-delà de l'aspect moderne, cette fantastique idée du gouvernement permet aussi de simplifier les démarches administratives ou encore de renforcer la sécurité de ces deux cartes. Aujourd'hui, l'application carte Vitale nous a appris une bonne nouvelle, de nouveaux départements peuvent maintenant numériser leur carte !

carte Vitale ajoute de nouveaux départements

Depuis plusieurs mois, il est possible de numériser votre carte vitale dans une application dédiée disponible au téléchargement sur l'App Store et le Play Store de Google. Cette innovation simplifie les démarches administratives et facilite l'accès aux services de santé.



Pour activer l'application carte Vitale, assurez-vous de remplir les conditions suivantes :

Affiliation : être affilié(e) à un organisme de l'Assurance Maladie, de la MSA ou de la MGEN des départements ouverts à l'appli carte Vitale. Compte en Ligne : avoir ouvert un compte ou un espace assuré sur le site de votre organisme d’assurance maladie. Compatibilité : disposer d’un smartphone compatible avec iOS 12 minimum.

Une fois l'application activée, elle offre plusieurs fonctionnalités pratiques :

Identification : d'identifier chez les professionnels de santé (pharmacien, médecin, dentiste, auxiliaire médical, opticien).

: d'identifier chez les professionnels de santé (pharmacien, médecin, dentiste, auxiliaire médical, opticien). Visualisation des dépenses : consulter les dépenses de soins réalisées avec l'application.

: consulter les dépenses de soins réalisées avec l'application. Accès aux Informations : accéder à vos informations personnelles et à celles de vos bénéficiaires, y compris le numéro de Sécurité sociale, l'organisme obligatoire de rattachement et d'autres informations telles que l’Identité Nationale de Santé.

Jusqu'à aujourd'hui, il était possible de numériser sa carte vitale exclusivement dans les départements suivants :

Alpes-Maritimes (06)

Bas-Rhin (67)

Loire-Atlantique (44)

Puy-de-Dôme (63)

Rhône (69)

Saône-et-Loire (71)

Sarthe (72)

Seine-Maritime (76)

Dès maintenant, la liste s'agrandit avec de nouveaux départements qui rejoignent le mouvement :

Ain (01)

Allier (03)

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Ardèche (07)

Bouches-du-Rhône (13)

Cantal (15)

Drôme (26)

Hautes-Alpes (05)

Haute-Loire (43)

Haute-Savoie (74)

Isère (38)

Loire (42)

Savoie (73)

Var (83)

Vaucluse (84)

Pour le moment, l'application carte Vitale se déploie de manière progressive sur l'ensemble du territoire français, d'autres départements vont être ajoutés au cours de l'année et la totalité des départements devraient être éligibles d'ici à la fin de l'année prochaine. Les développeurs de carte Vitale rappellent que la numérisation de la carte vitale n'a pas pour vocation (pour l'instant) de remplacer la carte physique, il s'agit juste d'une alternative.



