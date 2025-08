Les applications iPhone de voyage à installer en 2025 pour gérer budget et déplacements

Prendre l’avion, communiquer dans une autre langue, se déplacer dans une ville que l’on ne connaît pas, faire des achats dans la monnaie locale… Voyager, c’est excitant, mais ça demande un peu d’organisation. Pour vous aider sur tout un tas d’aspects, notamment les déplacements et les dépenses sur place, vous pouvez utiliser votre iPhone. Mais faut-il encore y installer les bonnes applications. Voici quelques indispensables.

Pour gérer ses dépenses

Voici quelques applications iOS qui vous aideront à mieux gérer votre budget pour votre voyage. La plupart existe également sur Android, via le Play Store.

Tricount

Vous voyagez à plusieurs ? Tricount vous évite les calculs interminables en fin de séjour. Chacun y note ses dépenses, et l’appli répartit automatiquement les sommes dues entre les participants. Tout est transparent, et les remboursements peuvent être réglés à la fin, en une seule fois. Cette application pratique vous permet un gain de temps énorme. Et c’est 100% gratuit !

Trail Wallet

Préparer un budget, c’est bien. Ne pas le dépasser une fois sur place, c’est mieux. Trail Wallet (pas disponible en France par contre) vous permet de suivre toutes vos dépenses de voyage par catégorie (logement, repas, transport…), de passer d’une devise à l’autre et de définir des limites journalières. Vous êtes alerté dès que vous vous approchez du seuil fixé. L’appli est simple, fluide, et fonctionne même hors connexion. Un achat unique permet de débloquer toutes les fonctionnalités, sans abonnement.

Currency+

Currency+ vous permet de suivre les taux de change en temps réel, de convertir facilement des devises et de suivre vos transactions sur place. L’interface est simple, fonctionne hors ligne, et vous évite de faire les comptes de tête à chaque achat. Idéal pour voyager sans perdre le fil de ses dépenses.

Binance

Si vous voyagez dans un pays où votre carte bancaire n’est pas acceptée, ou si vous cherchez à éviter certains frais bancaires, utiliser des cryptomonnaies peut être une option. L’application Binance vous permet de suivre vos soldes, de convertir vos actifs en monnaie locale, et d’envoyer des fonds depuis votre portefeuille en quelques secondes. Vous pouvez aussi suivre le prix ethereum ou le cours d’autres crypto en temps réel pour convertir et faire vos transactions au meilleur moment. Une application pratique et utile pour tous les utilisateurs d’actifs numériques.

Pour se déplacer à pied, en ville ou en pleine nature

Il existe plusieurs applications qui vous permettront de mieux vous repérer et de faciliter vos déplacements à pied, que vous soyez en pleine ville, ou en randonnée en pleine nature.

Citymapper

Citymapper est votre meilleur allié pour vous déplacer dans les grandes villes. L’appli calcule le trajet optimal en combinant métro, bus, tram, vélo, marche… Elle vous indique les quais, les sorties à emprunter ou les perturbations en cours. Précise, fiable, rapide à prendre en main : c’est l’appli indispensable pour ne jamais se perdre.

Maps.me

Idéale pour les explorateurs et les randonneurs, Maps.me permet de télécharger des cartes complètes d’un pays ou d’une région. Une fois sur place, vous pouvez chercher une adresse, tracer un itinéraire, enregistrer des lieux ou consulter les points d’intérêt, et ce, même sans connexion internet !

AllTrails

AllTrails est une application dédiée aux amateurs de nature. Elle recense des milliers de sentiers partout dans le monde, avec descriptions, dénivelés, durée estimée et avis de la communauté. Que vous cherchiez une balade tranquille autour d’un lac ou une randonnée plus sportive, vous trouverez forcément un parcours adapté. De plus, les cartes sont téléchargeables pour pouvoir les consulter, même hors ligne.

Pour réserver des trajets, en train, en bus, en taxi…

Uber

Vous l’utilisez déjà pour vos déplacements en France ? Et bien, on ne change pas une équipe qui gagne ! Uber existe un peu partout dans le monde. Le principe demeure inchangé : vous commandez une course sur l’application et le chauffeur vient vous chercher. Vous pouvez partager votre trajet avec un autre utilisateur pour payer moins ou opter pour une course privée. Si Uber n’est pas présent dans le pays que vous visitez, téléchargez Lyft. Le service reste le même.

Flixbus

Si vous voyagez en Europe, installez Flixbus ! C’est une application de service de bus qui relie plusieurs villes européennes. Le prix des billets est plutôt abordable. Vous pouvez même obtenir le pass Interflix à 85 € environ. Il vous donne accès à 5 destinations de votre choix. C’est une option très économique qui vous permet de visiter plusieurs régions sans vous ruiner. Flixbus propose aussi des navettes de nuit pour les voyageurs qui ont un programme chargé et qui doivent rapidement se rendre d’une destination à une autre.

Trainline

Trainline vous permet de réserver en quelques clics des billets de train ou de bus dans toute l’Europe, en comparant horaires et tarifs. Vous recevez vos billets directement dans l’application, et vous pouvez suivre les retards ou les changements de voie en temps réel. Parfait pour ceux qui souhaitent se déplacer de ville en ville.

Grab / Gojek

Vous vous envolez pour l’Asie du Sud-Est, l’Indonésie ou Singapour ? Installez les applis Gojek ou Grab. Elles possèdent les mêmes fonctionnalités que Uber et proposent des prix plus abordables que les taxis locaux. Et si vous n’avez pas envie de vous déplacer en taxi, choisissez l’option « scooter ». Vous pourrez alors monter à l’arrière d’un scooter pour vous déplacer plus rapidement en ville et éviter les embouteillages.

Quelle est votre prochaine destination ?