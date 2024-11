"Uber by women" : un nouveau service de courses dédiées aux femmes

La sécurité et le confort des passagères sont au cœur des préoccupations d'Uber qui lance aujourd'hui en France une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisatrices de choisir une conductrice plutôt qu'un chauffeur. Une offre qui s'inscrit dans une démarche plus globale visant à féminiser la profession et offrir plus de choix aux clientes.

Une option gratuite mais avec un temps d'attente plus long

Baptisée "Uber by women", cette nouvelle option est accessible directement depuis l'application sans surcoût. Les utilisatrices peuvent désormais sélectionner une conductrice pour leur trajet via un simple clic dans le menu déroulant. Cependant, avec seulement 1500 conductrices en Île-de-France (soit environ 3% des chauffeurs partenaires), le temps d'attente moyen est estimé à 15-20 minutes, contre 3-4 minutes pour une course classique.



Pour encourager les conductrices à accepter ces courses spécifiques, Uber a mis en place une incitation financière jusqu'en février 2025 en réduisant ses frais de service de 25% à 15%. Une "réduction substantielle" selon l'entreprise qui précise faire "très rarement des promotions sur les commissions des chauffeurs".

Une réponse aux enjeux de sécurité

Cette initiative, déjà déployée en Pologne et dans plusieurs pays d'Amérique latine, s'inscrit dans une volonté plus large d'améliorer la sécurité des utilisatrices. Laureline Serieys, la directrice générale d'Uber France, explique :

Nous prenons une mesure concrète pour offrir plus de choix aux femmes et apporter à celles qui en ressentent le besoin, plus de sérénité lors de leurs trajets.

L'entreprise a développé cette fonctionnalité en collaboration avec des associations de défense des droits des femmes et des experts en sécurité. Elle vient compléter d'autres mesures de sécurité récemment mises en place, comme l'option destinée aux adolescents permettant aux parents de suivre le trajet en temps réel.



Cette démarche s'inscrit dans un mouvement plus large de services dédiés aux femmes, à l'instar de la SNCF qui propose des places réservées dans ses trains de nuit ou de certaines villes comme Metz qui ont instauré des places de parking réservées aux femmes dans le centre-ville.

