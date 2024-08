Geekbench AI : le nouvel outil de benchmark dédié à l'IA est arrivé

Primate Labs, créateur du célèbre benchmark Geekbench, vient de lancer officiellement Geekbench AI 1.0, son nouvel outil de mesure des performances dédié à l'intelligence artificielle. Disponible sur un large éventail de plateformes comme iOS, macOS, Windows, Android et Linux, Geekbench AI a pour but d'évaluer les performances matérielles pour une variété de tâches liées au machine learning, au deep learning et à l'IA en général. Après plusieurs mois de bêta, cette version 1.0 marque une étape importante et signe la fin de Geekbench ML.

Trois scores de précision pour refléter la diversité des tâches d'IA

Contrairement au Geekbench classique qui fournit un score mono-cœur et un score multi-cœur, Geekbench AI propose trois scores résumés pour refléter différents niveaux de précision : précision simple, demi-précision et données quantifiées. L'objectif est de couvrir la variété des approches matérielles et logicielles utilisées par les développeurs pour les systèmes d'IA.

En plus de ces scores de performance, Geekbench AI inclut également une mesure de précision par test. Cela permet aux développeurs d'améliorer l'efficacité et la fiabilité de leurs modèles, tout en évaluant les avantages et inconvénients des différentes approches d'ingénierie.



De nouveaux frameworks et jeux de données pour se rapprocher des cas réels

La version 1.0 de Geekbench AI apporte le support de nouveaux frameworks d'IA, comme OpenVINO sur Linux et Windows, ou encore les delegates TensorFlow Lite spécifiques à certains fabricants sur Android (Samsung ENN, ArmNN, Qualcomm QNN...). Le but est de mieux refléter les outils les plus récents à disposition des ingénieurs.

Les jeux de données utilisés ont également été étendus pour se rapprocher des entrées du monde réel. Cela permet d'améliorer la pertinence des évaluations de précision. Tous les tests de Geekbench AI 1.0 s'exécutent maintenant pendant au moins une seconde complète, ce qui augmente l'importance de l'optimisation spécifique des fabricants sur les scores.

L'IA, un domaine en évolution rapide

Primate Labs est fier du travail accompli avec Geekbench AI, fruit de 5 ans de développement. Mais dans le domaine de l'IA qui évolue très vite, de nouvelles mises à jour seront nécessaires pour refléter la façon dont les développeurs et ingénieurs créent leurs produits.

Si vous êtes développeur avec des besoins spécifiques en IA qui ne sont pas encore adressés, Primate Labs vous invite à les contacter pour faire de Geekbench AI le meilleur outil possible. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger Geekbench AI 1.0 sur, iOS, macOS, et iPadOS.

