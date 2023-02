Geekbench 6 débarque sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux

Geekbench s'offre une nouvelle vie avec Geekbench 6 qui sort aujourd'hui sur iOS, macOS et d'autres plateformes comme Android, Windows et Linux.



Geekbench 6 remplace donc l'application de benchmarking la plus prisée, Geekbench 5. Quatre ans plus tard, quelles sont les nouveautés annoncées par Primate Labs ?

Geekbench passe à la 6ème

L'objectif principal de Geekbench 6 est de se remettre à niveau du matériel moderne et de proposer des tests qui reflètent mieux les charges de travail de 2023. Dans cet esprit, il y a quelques nouveaux benchmarks dans cette dernière version de Geekbench qui incluent le "flou d'arrière-plan", les "filtres photo" des applications de médias sociaux, la "détection d'objets" via l'IA, ainsi que de nouveaux tests pour le marquage des métadonnées sur les photos et le traitement du texte. Geekbench souligne également que de nombreux tests existants ont été mis à jour pour mieux refléter les charges de travail modernes.

Cela va de soi, tous ces changements induisent un changement de notation des benchmarks, notamment parce que le GPU est mieux exploité tout au long du processus.



Concrètement, au lieu de se contenter de calculer les chiffres de pi pendant une heure ou d'effectuer 80 versions différentes de la même tâche, les tests de Geekbench mesurent des tâches telles que la rapidité avec laquelle un appareil peut charger un site Web d'exemple, rendre un PDF, ajouter des filtres aux photos et traiter le HDR.



Les changements de calculs sur la partie CPU :

Testez la puissance monocœur et multicœur de votre processeur pour tout, de la navigation sur le Web à l'édition de photos en passant par les jeux, ou tout cela à la fois. Dans Geekbench 6, de nouveaux tests mesurent les performances dans des domaines d'application populaires, notamment l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et l'apprentissage automatique, afin que vous sachiez si votre appareil est à la pointe du progrès.



Et la partie GPU :

Testez le potentiel de votre système pour les jeux, le traitement d'images ou le montage vidéo avec le benchmark GPU Compute. Testez la puissance de votre GPU grâce à la prise en charge des API OpenCL, Metal et Vulkan. Les nouveautés de Geekbench 6 sont la prise en charge de l'apprentissage automatique et des performances GPU plus uniformes sur toutes les plates-formes.

Si l'interface reste toujours très sobre, les données comptant bien plus que le reste, pendant ce temps sur Android, Geekbench 6 adopte le style Material You de Google pour s'adapter aux thèmes de l'utilisateur.

Le prix de Geekbench 6

Enfin, parlons du dernier changement : la tarification. Toute utilisation "non commerciale" de Geekbench est désormais gratuite, tandis que la version "Pro" bénéficie d'une réduction de 20 % pour célébrer cette nouvelle mise à jour. Cette licence débloque également l'automatisation de la ligne de commande, la gestion des résultats hors ligne et une version autonome.



Geekbench de Primate Labs est à télécharger en urgence sur iOS, Android, macOS, Windows et Linux. Quel est le score et le modèle de votre iPhone, iPad ou Mac ?

Télécharger l'app gratuite Geekbench 6