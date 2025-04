L’app Meta AI débarque sur iOS et Android

1 com

Avec un léger retard sur ses principaux concurrents, Meta lance enfin son application d’intelligence artificielle dédiée. Baptisée Meta AI, elle vient étoffer un marché déjà bien occupé par les assistants conversationnels.

Meta AI : un assistant IA de plus sur l'App Store

Meta a récemment lancé une application autonome baptisée Meta AI, visant à concurrencer des assistants comme ChatGPT et Google Gemini. Présentée lors de l’événement LlamaCon, cette application marque une étape majeure dans la stratégie d’IA de Meta, en offrant une expérience plus personnalisée et sociale à ses utilisateurs.

Une application autonome pour Meta AI

Après avoir intégré Meta AI dans WhatsApp, Instagram, Facebook et Messenger, Meta propose désormais une application dédiée, disponible sur iOS et Android. Cette initiative permet aux utilisateurs d’accéder directement à l’assistant IA, sans passer par les autres plateformes de l’entreprise. L’application offre des interactions textuelles et vocales, la génération d’images, ainsi que des résultats web en temps réel, similaires à ceux proposés par ChatGPT ou Google Gemini.

Personnalisation grâce aux données sociales

L’un des atouts majeurs de Meta AI réside dans sa capacité à personnaliser les réponses en s’appuyant sur les données des utilisateurs issues de Facebook et Instagram. Par exemple, l’application peut adapter ses suggestions en fonction des préférences musicales ou des activités récentes de l’utilisateur. De plus, elle intègre une fonction de mémoire, permettant de retenir des informations spécifiques, comme des restrictions alimentaires ou des centres d’intérêt, pour des interactions futures plus pertinentes.

Une dimension sociale

Meta AI introduit également un fil “Discover”, où les utilisateurs peuvent partager leurs interactions avec l’IA, telles que des réponses créatives ou des images générées, avec leurs amis sur Facebook et Instagram. Cette fonctionnalité vise à renforcer l’aspect communautaire de l’application, en permettant aux utilisateurs de découvrir et d’interagir avec les expériences IA de leur réseau.

Intégration avec les lunettes connectées

L’application Meta AI est conçue pour fonctionner de manière optimale avec les lunettes intelligentes Ray-Ban Meta. Elle permet des interactions vocales en temps réel, la reconnaissance d’images et la traduction instantanée, offrant ainsi une expérience utilisateur enrichie et mains libres. Une nouvelle version de ces lunettes, dotée d’un affichage tête haute, est prévue pour plus tard cette année.

Vers un modèle économique freemium

Meta prévoit de tester un abonnement payant pour des fonctionnalités avancées de son assistant IA au cours du deuxième trimestre 2025. Bien que les revenus significatifs issus de ce modèle ne soient pas attendus avant 2026, cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’entreprise de monétiser ses services d’IA tout en continuant à offrir une version gratuite accessible à tous.

