ChatGPT se lance dans le shopping intelligent

OpenAI continue d’étendre les capacités de ChatGPT en lançant une nouvelle fonctionnalité dédiée aux achats en ligne. Annoncée ce 28 avril 2025, cette évolution transforme ChatGPT en un véritable assistant shopping, capable d’accompagner les utilisateurs dans leurs recherches de produits, leurs comparaisons de prix et leurs décisions d’achat. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette nouveauté qui promet de révolutionner l’expérience d’achat numérique.

OpenAI a récemment annoncé une mise à jour majeure de ChatGPT, transformant l’outil en un assistant d’achat intelligent et conversationnel. Cette nouvelle fonctionnalité, disponible depuis le 28 avril 2025, permet aux utilisateurs de rechercher des produits, d’obtenir des recommandations personnalisées, de comparer les prix et de consulter des avis, le tout directement dans l’interface de ChatGPT.

Une expérience d’achat enrichie

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs peuvent poser des questions spécifiques telles que « meilleurs batteries externes pour iPhone » et recevoir des réponses sous forme de cartes produits contenant des images, des prix actualisés, des évaluations par étoiles et des résumés d’avis provenant de plateformes comme Amazon. Un panneau latéral s’affiche également, offrant des liens directs vers les sites marchands et une option « Poser une question sur ce produit » pour approfondir la recherche.

Une approche sans publicité

Contrairement à Google Shopping, les résultats proposés par ChatGPT sont entièrement organiques, sans publicité ni placement sponsorisé. OpenAI collabore avec des partenaires pour garantir l’exactitude des données, mais n’a pas encore précisé l’identité de tous ses partenaires. Bien que Sam Altman, PDG d’OpenAI, ait exprimé une opposition historique à la publicité dans ChatGPT, il a récemment évoqué la possibilité d’intégrer des publicités « de bon goût », telles que des commissions d’affiliation, sans compromettre l’intégrité des résultats.

Déploiement mondial et accessibilité

La fonctionnalité est désormais disponible pour tous les utilisateurs de ChatGPT, qu’ils soient abonnés aux versions Plus, Pro, ou qu’ils utilisent la version gratuite, y compris sans être connectés. OpenAI a également intégré cette fonctionnalité à WhatsApp, permettant aux utilisateurs de poser des questions via l’application ou en appelant le 1-800-CHATGPT.

Avec cette nouvelle évolution, ChatGPT poursuit son avancée pour s’imposer comme une alternative crédible à Google et aux méthodes traditionnelles de recherche sur Internet. En intégrant recherche, comparaison et recommandations personnalisées, OpenAI redéfinit l’expérience d’achat en ligne et propose aux utilisateurs une nouvelle façon, plus fluide et intuitive, de naviguer dans le vaste univers de l'e-commerce.



