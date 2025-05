ChatGPT prépare un équivalent à " Se connecter avec Apple"

OpenAI travaille sur une nouveauté qui pourrait changer la façon dont on s’identifie sur internet : utiliser son compte ChatGPT pour se connecter facilement à d’autres applications. Cette fonctionnalité, encore en phase de test, promet une alternative simple et sécurisée aux méthodes d’authentification traditionnelles.

OpenAI (ChatGPT) aurait une nouvelle idée pour imposer sa marque

OpenAI explore actuellement une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de se connecter à des applications tierces en utilisant leur compte ChatGPT. Cette initiative vise à simplifier l’accès aux services en ligne et à renforcer l’écosystème ChatGPT, qui compte désormais environ 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Une alternative à " Se connecter avec Apple" ou "Google"

Le projet “Se connecter avec ChatGPT” s’inspire des systèmes d’authentification populaires tels que “Se connecter avec Google” ou “Apple”. En permettant aux utilisateurs de se connecter à des applications tierces via leur compte ChatGPT, OpenAI cherche à faciliter l’accès à divers services en ligne tout en capitalisant sur la popularité croissante de ChatGPT.

Phase de test pour les développeurs

Récemment, OpenAI a lancé une version préliminaire de cette fonctionnalité pour les développeurs via Codex CLI, un outil open-source destiné à l’intégration de l’IA dans les terminaux. Cette phase de test permet aux développeurs de connecter leurs comptes ChatGPT Free, Plus ou Pro à leurs comptes API. Pour encourager l’adoption, OpenAI offre des crédits API aux utilisateurs Plus et Pro qui s’inscrivent à cette fonctionnalité.

Ouverture aux entreprises de toutes tailles

OpenAI sollicite activement les développeurs intéressés par l’intégration de cette fonctionnalité dans leurs applications. Le formulaire d’intérêt demande aux entreprises de préciser la taille de leur base d’utilisateurs, allant de moins de 1 000 utilisateurs hebdomadaires à plus de 100 millions. Cette approche démontre l’ambition d’OpenAI d’étendre son influence au-delà de son propre écosystème.

Un projet qui démarre

Bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée pour le lancement officiel de cette fonctionnalité, OpenAI semble déterminée à la déployer prochainement. La possibilité de se connecter à des applications tierces via ChatGPT représente une évolution stratégique pour OpenAI, visant à renforcer son écosystème et sa marque à travers le monde. Si cette initiative rencontre un succès auprès des développeurs et des utilisateurs, elle pourrait marquer un tournant dans la manière dont les services en ligne gèrent l’authentification des utilisateurs.

