OpenAI vient tout juste de lancer ChatGPT-5, et déjà l’entreprise évoque ses pistes pour l’avenir. Parmi elles, une idée qui ne manque pas de susciter le débat : l’intégration éventuelle de publicités dans son outil phare, mais uniquement si elles sont soigneusement pensées et respectueuses de l’expérience utilisateur.

OpenAI n’exclut pas les publicités sur ChatGPT, mais pas n'importe comment

Nick Turley, responsable de ChatGPT chez OpenAI, a déclaré qu’il ne pouvait pas fermer totalement la porte à l’arrivée de publicités dans le service. Selon lui, cette possibilité ne serait envisageable que si elle était pensée avec soin, dans un format qui respecte l’expérience utilisateur et n’altère pas la pertinence des réponses.

Turley rappelle que l’un des atouts majeurs de ChatGPT est de fournir des réponses claires, précises et impartiales. L’ajout de publicités ne devrait en aucun cas interférer avec ce principe. C’est pourquoi, si elles venaient à être introduites, elles seraient probablement intégrées de manière subtile, et peut-être même uniquement dans d’autres produits OpenAI plutôt que dans ChatGPT lui-même.

Le modèle d’abonnement, qui reste aujourd’hui la principale source de revenus, continue de donner entière satisfaction à l’entreprise et présente encore un fort potentiel de croissance. OpenAI souhaite d’ailleurs le développer, tout en explorant d’autres méthodes de monétisation qui ne nuiraient pas à la qualité de l’expérience. On parle par exemple d'un abonnement à 5 € par mois avec une limite agrandie pour l'utilisation du dernier modèle.

Cette réflexion intervient quelques jours seulement après le lancement officiel de ChatGPT-5, la nouvelle génération de l’IA d’OpenAI. Cette version apporte des améliorations notables en compréhension du langage, en raisonnement et en personnalisation, consolidant ainsi la position de l’entreprise sur le marché. L’idée d’introduire un jour des publicités pourrait donc s’inscrire dans une stratégie plus large visant à soutenir financièrement le développement continu de ces innovations.

Malgré ces précisions, certains utilisateurs restent méfiants. Ils redoutent qu’une introduction de publicités, même limitée et « de bon goût », n’ouvre la voie à une dégradation progressive du service, phénomène déjà observé sur d’autres plateformes numériques. Pour OpenAI, le défi consistera donc à trouver un équilibre entre monétisation et préservation de la confiance des utilisateurs.



