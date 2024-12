La publicité arrive dans ChatGPT sur la version gratuite

ChatGPT, développé par la société OpenAI, propose actuellement une version gratuite en plus de son abonnement premium "Plus" qui apporte d'autres fonctionnalités tout en ôtant les limites d'utilisation. Cependant, afin d'augmenter ses revenus, la société dirigée par Sam Atlman envisage d'introduire de la publicité pour les utilisateurs de la formule de base.

OpenAI réfléchit (fortement) à la publicité

Sarah Friar, directrice financière d'OpenAI, a indiqué dans une récente interview au Financial Times que même s'il n'y a pas de plans immédiats, l'introduction de publicités est envisagée. Cette décision est motivée par la nécessité de compenser les coûts substantiels associés à la maintenance et au développement des serveurs d'intelligence artificielle (IA), qui auraient atteint 5 milliards de dollars cette année pour la seule formation à l'IA.



Malgré une valorisation élevée de plus de 150 milliards de dollars, la publicité pourrait offrir une source de revenus durable à OpenAI, permettant un accès gratuit tout en monétisant le service. D'ailleurs, récemment, l'entreprise a renforcé son équipe avec des experts en publicité en provenance de Meta et Google, suggérant une évolution stratégique vers ce modèle. Cependant, Friar a souligné la nécessité d'une réflexion approfondie concernant le calendrier et le placement des publicités pour maintenir la qualité de l'expérience utilisateur.

Inflexion sur la publicité

Bien que le PDG Sam Altman ait toujours exprimé sa réticence à l'égard des publicités, les décrivant comme un « dernier recours », des rapports récents suggèrent qu'il aurait mis de l'eau dans son vin. Ce changement potentiel intervient alors qu'OpenAI explore diverses pistes pour assurer la rentabilité et l'accessibilité des utilisateurs.



Voilà qui n'arrangera pas les clients, mais surtout Google. Comme indiqué il y a quelques minutes, la main-mise de Google sur la publicité en ligne est terminée, le géant de la recherche venant de passer sous la barre symbolique des 50 % de parts de marché en 2024. Meta, Amazon et l'IA en général ont grignoté l'énorme gâteau, reléguant petit à petit (mais très vite), le moteur de recherche au Moyen-Age de l'Internet.

La monétisation actuelle

ChatGPT Plus, au prix de 22 € par mois, offre aux utilisateurs des fonctionnalités avancées telles que l'accès à des modèles de langage plus récents, des limites de messages plus élevées et des capacités de génération d'images. Outre les abonnements individuels, OpenAI propose également des plans sur mesure pour les équipes et les entreprises.



De plus, la collaboration d'OpenAI avec Apple pour intégrer ChatGPT dans Siri avec la prochaine mise à jour iOS 18.2 représente une autre stratégie de monétisation. Bien qu'Apple ne rémunère pas directement OpenAI pour cette intégration, il fera la promotion de ChatGPT Plus dans son menu de réglages, ce qui pourrait entraîner davantage d'abonnements.



La sortie publique de la mise à jour iOS 18.2 est prévue plus tard ce mois-ci, soulignant davantage les efforts d'OpenAI pour étendre l'utilité et la portée de ChatGPT grâce à des partenariats stratégiques et à des améliorations de fonctionnalités.

