La chute du moteur de recherche de Google est-elle inévitable ?

La domination de Google sur la recherche en ligne pourrait-elle bientôt prendre fin ? C'est ce que suggèrent plusieurs signes inquiétants pour le géant de Mountain View. Alors qu'Apple et d'autres acteurs majeurs de la tech investissent massivement dans l'intelligence artificielle, le modèle historique de Google montre des signes d'essoufflement. Entre l'émergence de nouveaux usages et la dégradation de la qualité des résultats, le moteur de recherche emblématique fait face à des défis sans précédent.

Le début de la fin pour l'hégémonie de Google Search

La situation de Google rappelle étrangement celle de Facebook il y a quelques années : une position ultra-dominante qui semblait inattaquable, mais qui se retrouve progressivement fragilisée par l'évolution des usages. Comme le rapporte le Wall Street Journal dans une analyse approfondie, la part de marché de Google dans la publicité liée aux recherches en ligne devrait passer sous la barre symbolique des 50% en 2025 aux États-Unis, une première historique. Cette érosion s'explique notamment par la montée en puissance d'Amazon, qui capte une part croissante des recherches d'achats, mais aussi par l'émergence de TikTok comme alternative pour la jeune génération. Le réseau social chinois affirme que 23% de ses utilisateurs effectuent une recherche dans les 30 premières secondes après avoir ouvert l'application.

L'IA, menace existentielle pour le modèle Google

La plus grande menace pour Google pourrait bien venir de l'intelligence artificielle générative. L'intégration de capacités de recherche web dans ChatGPT par OpenAI ou Perplexity, les travaux de Meta sur son propre moteur de recherche, ou encore les efforts d'Apple et Microsoft pour intégrer l'IA directement dans leurs systèmes d'exploitation, constituent autant de défis majeurs. La qualité même des résultats de Google se dégrade, avec une prolifération de contenus générés par l'IA et une surcharge publicitaire qui nuit à l'expérience utilisateur. Un changement significatif qui n'est pas passé inaperçu en interne, comme en témoigne le récent départ de Prabhakar Raghavan, vice-président en charge de la recherche et de la publicité.



Pour Google, l'enjeu est crucial car son moteur de recherche représente encore la moitié de son chiffre d'affaires, une dépendance comparable à celle d'Apple vis-à-vis de l'iPhone. La firme de Mountain View n'est pas inactive face à ces menaces, notamment avec le déploiement de ses propres solutions d'IA comme les résumés automatiques dans les résultats de recherche avec Gemini. Mais cette stratégie pourrait s'avérer à double tranchant : en réduisant le besoin de cliquer sur les liens, elle risque d'accélérer le déclin de l'écosystème web dont elle dépend. Selon une étude de la société Authoritas, ces réponses générées par l'IA pourraient bouleverser le classement des sites et leur trafic, tandis que la société Raptive estime que cette évolution pourrait faire perdre jusqu'à 2 milliards de dollars de revenus aux éditeurs.



Si l'empire Google n'est pas encore près de s'effondrer, comme le souligne le professeur David Yoffie de la Harvard Business School, ces mutations profondes du paysage numérique pourraient avoir des conséquences plus rapides et plus dévastatrices que les poursuites antitrust en cours. Pour survivre, Google devra faire preuve d'agilité et réinventer son modèle, tout en préservant les revenus colossaux qui financent ses autres projets innovants comme Waymo. Youtube et Maps pourraient être d'autres leviers de croissance alors même que Chrome et Android sont proches d'une scission aux Etats-Unis. Google va devoir réinventer complètement son business. Un défi de taille pour le géant de la tech qui, comme le Titanic, navigue en eaux troubles.



