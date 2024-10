Meta développe son propre moteur de recherche pour contrer Google

Meta, la maison-mère de Facebook et Instagram, travaillerait sur son propre moteur de recherche alimenté par l'intelligence artificielle. L'objectif : réduire sa dépendance vis-à-vis de Google et Microsoft, selon un récent rapport de The Information.

Un crawler web repéré il y a plusieurs mois

D'après une source impliquée dans la stratégie, Meta aurait déjà commencé à indexer le web depuis environ 8 mois. Le but serait d'intégrer ces données dans Meta AI, le chatbot de l'entreprise disponible sur WhatsApp, Instagram et Facebook.

Actuellement, Meta AI s'appuie sur les moteurs de recherche de Google et Bing pour fournir des réponses sur l'actualité, la bourse ou le sport. Mais l'entreprise avait déjà laissé entendre cet été qu'elle développait sa propre technologie de crawler web, officiellement pour "entraîner des modèles d'IA ou améliorer les produits".

Éviter de nouvelles dépendances

Cette initiative serait une réponse directe aux problèmes causés par sa dépendance à d'autres géants de la tech par le passé. Meta aurait notamment été échaudé par la fonctionnalité de transparence du suivi des apps lancée par Apple en 2021, qui lui aurait coûté plus de 10 milliards de dollars de revenus publicitaires.

Mark Zuckerberg voudrait donc rendre Meta le plus autonome possible, pour éviter qu'un scénario similaire ne se reproduise si Google ou Microsoft venaient à lui couper l'accès à leurs recherches web. On ignore si Meta paie actuellement l'un ou l'autre pour cet accès.

L'IA au cœur de la stratégie

Les investissements de Meta dans l'IA semblent en tout cas porter leurs fruits. En août, Zuckerberg indiquait que Meta AI comptait plus de 185 millions d'utilisateurs actifs par semaine et plus de 400 millions par mois. Des chiffres en forte croissance, alors même que le service n'est pas encore disponible au Royaume-Uni, au Brésil ou dans l'UE.

Développer son propre moteur de recherche alimenté par l'IA apparaît donc comme une suite logique pour Meta. L'entreprise a d'ailleurs récemment noué un partenariat avec Reuters pour aider son chatbot à répondre aux questions d'actualité. De quoi lui permettre, à terme, de s'émanciper un peu plus de ses concurrents dans la recherche en ligne.



La course à l'IA s'intensifie et Meta compte bien rester dans la course. Alors qu'Apple pourrait également sortir son propre moteur de recherche axé sur la confidentialité, Meta semble déterminé à s'émanciper de Google et Microsoft en développant sa propre technologie de recherche. Un moyen pour le géant des réseaux sociaux de reprendre le contrôle sur ses produits et services.