Meta forme son IA avec les images des Meta Ray-Ban ? L’entreprise refuse d’en parler !

S’il est possible d’avoir une certaine confiance quant au respect de notre vie privée avec des entreprises comme Apple, il est nettement plus difficile d’avoir une approche similaire avec des sociétés comme Meta. Le groupe de Mark Zuckerberg, qui a été condamné un grand nombre de fois dans le passé pour des problèmes de politique de confidentialité, se retrouve face à une question sans réponse : « les images capturées par les Meta Ray-Ban sont elles utilisées par Meta pour former l’IA ? ». Un cadre de l’entreprise a refusé de répondre publiquement à cette question, une gêne qui laisse un froid…

Encore une pratique non divulguée publiquement ?

Alors qu’Apple n’a pas encore commercialisé de lunettes connectées, Meta avance à grand pas dans ce domaine. La collaboration avec Ray-Ban a donné naissance aux lunettes Meta Ray-Ban, déjà dotées de nombreuses fonctionnalités innovantes. Récemment, Meta a introduit des capacités d’intelligence artificielle dans ses lunettes, notamment grâce à une caméra embarquée, ouvrant la voie à des fonctionnalités révolutionnaires.



Ces lunettes peuvent désormais reconnaître des éléments de l’environnement tels que des bâtiments, des monuments ou même des races de chiens. Elles vont plus loin en permettant à l’utilisateur de mémoriser des détails pratiques, comme l’emplacement de son véhicule. Une autre nouveauté marquante est l’assistance vidéo continue en temps réel, une fonctionnalité très attendue qui facilite une interaction permanente avec l’IA, une véritable avancée dans le domaine de la réalité augmentée.

Cependant, l’ajout de ces fonctionnalités soulève d’importantes inquiétudes quant à la collecte des données visuelles. Meta a un passif en matière de pratiques de collecte de données sans avertir préalablement ses utilisateurs, comme cela a été le cas pour les images et publications sur Instagram et Facebook, utilisées pour entraîner ses modèles d’IA.



Lorsque TechCrunch a interrogé Meta sur l’utilisation des images capturées par les Meta Ray-Ban à des fins d’entraînement pour son IA, l’entreprise a choisi de ne pas répondre, affirmant qu’elle ne divulgue pas ce type d’informations publiquement. Ce silence suscite des doutes, car la législation impose que toute collecte de données, en particulier de nature visuelle ou privée, soit signalée aux utilisateurs.



Il est donc légitime de se demander si Meta reproduit ses anciennes pratiques avec ces lunettes, en utilisant des millions d’images capturées pour enrichir ses algorithmes d’intelligence artificielle. D’autant plus que les nouvelles fonctionnalités de ces lunettes reposent sur une capture automatique et continue, contrairement à l’utilisation initiale qui se faisait activement pour des partages sur les réseaux sociaux.