Meta pique deux autres cadres en IA d'Apple : ​​​​​​​Mark Lee et Tom Gunter

Meta a recruté deux membres clés supplémentaires de l'équipe IA d'Apple, après l'embauche très médiatisée de Ruoming Pang, un cadre supérieur en IA, avec un package de rémunération de 200 millions de dollars, selon Bloomberg. Il s'agit de Mark Lee et Tom Gunter.

Une nouvelle perte pour Apple

Lee et Gunter, précédemment sous la direction de Ruoming Pang chez Apple, rejoindront l'équipe des Superintelligence Labs de Meta, une nouvelle division chargée de développer des systèmes d'IA avancés capables d'égaler ou de surpasser l'intelligence humaine.



Pang, qui dirigeait jusqu'à récemment l'équipe des modèles de fondation d'Apple, supervisait le développement de modèles alimentant les fonctionnalités d'Apple Intelligence, telles que les résumés d'emails, les notifications prioritaires et les Genmoji.



Lee fut la première recrue de Ruoming Pang chez Apple, et Gunter était un membre senior de l'équipe.

Pour rivaliser avec OpenAI et Google, Meta investit massivement dans l'acquisition de talents. En réponse, Apple propose des augmentations à certains ingénieurs pour les retenir, bien que celles-ci soient nettement inférieures aux offres de Meta.



Ces départs reflètent les défis persistants au sein de l'équipe des modèles de fondation d'Apple. Apple envisage désormais un changement stratégique, en intégrant potentiellement des modèles d'IA externes de sociétés comme OpenAI ou Anthropic pour améliorer Siri et d'autres fonctionnalités d'Apple Intelligence, en raison des limites de ses propres modèles. C'est notamment ce que l'on a appris de la WWDC 25, où la firme nous a expliqué avoir choisi d'ouvrir Xcode 26 aux modèles tiers, dans un souci de liberté mais, surtout, d'éviter la critique vis-à-vis de ses propres modèles.



Apple développe actuellement des solutions utilisant à la fois ses modèles propriétaires et des technologies tierces, sans décision finale sur la base d'Apple Intelligence à partir de l'année prochaine.