LDLC ferme deux boutiques agréées Apple à Marseille et Mauguio

Le distributeur spécialisé LDLC poursuit son adaptation face à un contexte économique complexe en fermant définitivement deux de ses boutiques spécialisées Apple. Cette décision illustre les difficultés rencontrées par les revendeurs physiques dans un marché tech en pleine mutation.

Un réseau de boutiques Apple en contraction

Ce sont nos amis de MacGeneration qui ont repéré l'information. Les deux magasins LDLC Apple de Marseille et Mauguio ont fermé leurs portes le 10 juillet dernier, réduisant ainsi à 14 le nombre d'enseignes spécialisées Apple du groupe. Cette fermeture s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi annoncé en mars 2025, qui prévoyait 88 suppressions de postes au sein du groupe et de sa filiale Olys.

Le réseau LDLC Apple, constitué progressivement depuis 2013 grâce à l'obtention de l'agrément Apple Premium Reseller, s'était étoffé par l'acquisition de plusieurs enseignes comme BIMP et iTribu à partir de 2017. Les 14 boutiques restantes se concentrent désormais sur Lyon, Champagne au Mont d'Or, Grenoble, Annecy, Besançon, Chambéry, Clermont-Ferrand, Compiègne, Nîmes, Perpignan, Saint-Étienne et Valence.

Cette contraction du réseau physique intervient alors que le marché français des produits Apple reste dynamique, avec l'arrivée récente des MacBook Air M4 et les attentes autour des futurs iPhone 17. Surtout, les produits Apple sont de plus en plus achetés à travers les canaux de distribution secondaires (Amazon, Fnac, opérateurs téléphoniques...) souvent moins chers. Pour les clients marseillais, LDLC oriente vers sa boutique d'Aubagne, tandis que les habitants de Mauguio peuvent se tourner vers Montpellier.

Des difficultés financières qui s'aggravent

Le Groupe LDLC traverse une période délicate avec un chiffre d'affaires annuel de 534,5 millions d'euros en baisse de 7,6% et surtout une perte nette de 10,9 millions d'euros, contre seulement 200 000 euros l'année précédente. Ces résultats témoignent d'un environnement économique complexe qui pousse les consommateurs à la prudence dans leurs achats technologiques.

Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe, attribue ces difficultés à "un environnement économique et politique complexe conduisant les consommateurs à faire preuve de prudence et les entreprises à différer certains investissements". Cette situation contraste avec les ambitions du groupe qui avait récemment renforcé son portefeuille en rachetant Rue du Commerce l'été dernier.

Malgré ces turbulences, LDLC mise sur un rebond futur, estimant que "la demande en produits high-tech est appelée à se renouveler sous l'effet des innovations technologiques et des besoins croissants des consommateurs".

Ces fermetures de boutiques Apple interviennent dans un contexte où la distribution physique de produits technologiques fait face à une concurrence accrue du commerce en ligne, tout en devant maintenir des standards de service élevés propres à l'univers Apple.