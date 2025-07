Une publicité Apple à la forme suggestive fait sourire des automobilistes

Apple a toujours misé sur l’originalité pour se démarquer, surtout avec sa campagne “Shot on iPhone”, qui expose des clichés du monde entier façon galerie d’art géante en plein air. Mais cette fois, un panneau publicitaire de la marque a créé la surprise à Miami… et pas pour la raison habituelle ! Entre humour involontaire et interprétation coquine, la communauté internet s’est bien amusée.

Avez-vous l'esprit mal placé ?

Sur une immense affiche de 4,5 mètres, au nord de de la route I-95, Apple présente une illustration issue de sa série “Shot on iPhone, Drawn on iPad”. Ici, une photo de requin accueille une scène inédite : un plongeur agrippé à son aileron, main tendue vers l’objectif, l’index exagérément gonflé, sur lequel s’est ventousé un poulpe loufoque. A priori, c’est innocent (ou presque). Mais pour ceux qui l’aperçoivent de loin, sur la route, tout ce joli monde fusionne en… une forme que certains qualifient gentiment “d’inhabituelle”. Difficile de ne pas sourire en passant devant l’affiche, à la frontière du cartoon gentillet et du clin d’œil un brin osé.

La marque à la pomme, qui veille jalousement à son image familiale, n’avait probablement pas anticipé “l’effet secondaire” de cette œuvre urbaine. Pourtant, l’affiche est bel et bien restée en place plus d’une semaine, sous les yeux amusés (ou hilares) des automobilistes, et le post Instagram n’a pas disparu. Sur Reddit, les internautes ont vite fait le parallèle avec l’humour potache des jeux vidéo comme GTA: Vice City, dont l’action se déroule aussi à Miami… Coïncidence ? Peut-être, mais le hasard fait parfois bien (trop bien) les choses.

Entre maladresse artistique ou trait d’humour caché, Apple entretient le flou. Cette petite bourde, somme toute bon enfant, prouve qu’en publicité, tout est aussi question de point de vue — et que même les géants comme Apple ne sont pas à l’abri d’un effet inattendu. Au moins, cette campagne aura marqué les esprits… et sans aucun filtre !