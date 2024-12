Netflix a supprimé GTA 3 et GTA Vice City de l'App Store

Les légendaires GTA 3 et Vice City, qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo, ne sont plus disponibles sur Netflix Games. Lancés pour les abonnés du service de streaming il y a tout juste un an, le 15 décembre 2023, aux côtés de GTA San Andreas (mon préféré !), ces deux classiques avaient été chaleureusement accueillis par les "anciens" et nouveaux joueurs. Cependant, un an plus tard, ils ne sont pas disponibles. La raison ? La très probable expiration de la licence auprès de Rockstar. Encore fois, vous êtes les premiers au courant.

Retour sur l'histoire de deux classiques

GTA Vice City et GTA 3 restent des piliers du jeu vidéo, même plus de vingt ans après leur lancement.



GTA 3, sorti en 2001, a redéfini le monde ouvert avec son gameplay révolutionnaire et sa liberté d’action inégalée. Le joueur incarne Claude, un criminel anonyme évoluant dans Liberty City, une métropole sombre et violente, modélisée tout en 3D pour la première fois. C'était une véritable claque pour l'époque.



GTA Vice City, paru fin 2002, plonge les joueurs dans une ambiance inspirée des années 80. Le protagoniste Tommy Vercetti explore Vice City, une ville fictive rappelant Miami, où luxe et criminalité se côtoient. Son ambiance rétro, sa bande-son culte et son scénario captivant en ont fait une référence intemporelle. Sa sensation de liberté était l'un des ses grands atouts.

Un passage éclair sur Netflix Games

En 2023, Netflix a ajouté ces deux chefs-d'œuvre à son catalogue de jeux mobiles, permettant aux abonnés de les découvrir gratuitement. Cependant, dès novembre 2024, les joueurs ont eu la désagréable surprise de découvrir une mention "Bientôt retiré".



L’expiration de la licence semble être la raison principale. Cela n’a rien d’inhabituel dans le modèle économique des services par abonnement : Netflix avait obtenu des droits temporaires pour diffuser ces jeux et a choisi de ne pas les renouveler. C'est exactement ce qui se passe pour les films et séries que le géant ne produit pas.

Encore un GTA disponible

Si GTA Vice City et GTA 3 ne sont plus accessibles via Netflix Games, les fans peuvent encore les acheter sur l’App Store en tant que titres indépendants. Mais ils n'ont pas été mis à jour pour tirer parti des derniers écrans. Heureusement, GTA San Andreas reste inclus dans l’abonnement Netflix sans frais supplémentaires, suggérant que sa grande popularité a permis de renouveler l'accord entre les deux sociétés. En tout cas, la GTA Trilogy est déjà enterrée chez Netflix, sur iOS et Android.

Le modèle d’abonnement en cause

Cette situation illustre les limites du modèle d’abonnement en général, et plus particulièrement dans le domaine du jeu vidéo. Bien que pratique, il laisse les joueurs à la merci des contrats de licence. Beaucoup regrettent l’époque où l’achat d’un jeu garantissait un accès permanent. Pour le moment, si vous aviez déjà installé l'un des deux jeux, sachez que l'astuce consiste à passer en mode avion avant de lancer une partie. Ainsi, vous ne serez pas bloqués.



Qui est contre le système par abonnement pour les jeux ? GTA Vice City est à 5,99 € sur App Store, tout comme GTA 3 pour iOS.

Télécharger le jeu gratuit GTA: San Andreas – NETFLIX