Comment utiliser les codes de triche dans GTA Trilogy (San Andreas, Vice City, etc)

La semaine dernière, la trilogie GTA de Rockstar Games est enfin sorti sur iOS et Android via Netflix Games, ainsi qu'en version autonome (pour ceux qui ne sont pas abonnés Netflix) au prix de 19,99 € chacun. Depuis, vous avez été plusieurs à nous poser la question concernant les codes de triche, les fameux « cheat codes » en anglais.



Oui, comme ses illustres ainés, Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition prend en charge les codes de triche, et il y a deux façons de les saisir. Voici comment faire pour saisir des codes classiques comme "PROFESSIONALTOOLS" et "NUTTERTOOLS" dans Vice City, "WHOATEALLTHEPIES" et "INEEDSOMEHELP" dans San Andreas, ou encore "GUNSGUNSGUNS" dans GTA III.

Comment entrer les codes de triche de GTA sur écran tactile

Pour saisir tous ces codes, il y a deux solutions. Commençons par les commandes tactiles.

Une fois la partie lancée, vous devez appuyer sur la carte dans le coin de l'écran. Appuyez ensuite sur "Options" et allez dans l'onglet "Accessibilité" sur la droite. Sous le mode daltonien, il y a un bouton "Entrer le code de triche". En appuyant sur ce bouton, vous faites apparaître le clavier et vous pouvez utiliser les mêmes codes de triche PC qu'il y a des années. Oui, ce sont les mêmes entre l'iPhone, l'iPad, les Android, les PC et les Mac. Sur consoles, il faut passer par la manette (cf plus bas).

Les codes de triche de GTA 3 sur mobile / ordinateur

Triche Code Toutes les armes GUNSGUNSGUNS Argent ($250,000) IFIWEREARICHMAN Armure complète TORTOISE Santé complète GESUNDHEIT Relever le niveau de recherche MOREPOLICEPLEASE Augmenter le niveau de recherche NOPOLICEPLEASE Augmentation du gore NASTYLIMBSCHEAT Des piétons se battent avec des armes WEAPONSFORALL Les piétons se battent entre euxr ITSALLGOINGMAAAD Les piétons vous détestent NOBODYLIKESME Créer un réservoir de rhinocéros GIVEUSATANK Changer de costumes ILIKEDRESSINGUP Soleil SKINCANCERFORME Brouillard PEASOUP Nuages ILIKESCOTLAND Pluie ILOVESCOTLAND Slow Motion BOOOOORING Fast Motion TIMEFLIESWHENYOU Accélérer le temps MADWEATHER Améliorer les compétences de conduite CORNERSLIKEMAD Rendre le véhicule invisible ANICESETOFWHEELS Détruire toutes les voitures BANGBANGBANG Véhicule volant CHITTYCHITTYBB

Les codes de triche de GTA Vice City sur mobile / ordinateur

Triche Code Jeu d'armes 1 THUGSTOOLS Jeu d'armes 2 PROFESSIONALTOOLS Jeu d'armes 3 NUTTERTOOLS Santé complète ASPIRINE Armure complète PRECIOUSPROTECTION Les voitures peuvent rouler sur l'eau SEAWAYS Meilleure tenue de route GRIPISEVERYTHING Mort instantanée ICANTTAKEITANYMORE Voitures volantes COMEFLYWITHME Baisser le niveau de recherche LEAVEMEALONE Augmenter le niveau de recherche YOUWONTTAKEMEALIVE Explosion de voiture BIGBANG Émeute de piétons FIGHTFIGHTFIGHT Les piétons vous attaquent NOBODYLIKESME Les piétons portent des armes OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS Piétons féminins portant des armes CHICKSWITHGUNS L'homme à femmes FANNYMAGNET Sanglant Banger TRAVELINSTYLE Pilote sanguinaire GETTHEREQUICKLY Caddy de golf BETTERTHANWALKING Hotring Racer 1 GETTHEREVERYFASTINDEED Hotring Racer 2 GETTHEREAMAZINGLYFAST Love Fist Limo ROCKANDROLLCAR Rhino (Tank) PANZER Le corbillard de Romero THELASTRIDE Sabre Turbo GETTHEREFAST Trashmaster RUBBISHCAR Créer un avion FLYINGWAYS Créer un hélicoptère AMERICAHELICOPTER Candy Suxxx IWANTBIGTITS Ken Rosenberg MYSONISALAWYER Lance Vance LOOKLIKELANCE Love Fist 1 ROCKANDROLLMAN Love Fist 2 WELOVEOURDICK Mercedes FOXYLITTLETHING Phil Cassady ONEARMEDBANDIT Ricardo Diaz CHEATSHAVEBEENCRACKED Sonny Forelli IDONTHAVETHEMONEYSONNY Soleil ALOVELYDAY Tempête CATSANDDOGS Brouillard CANTSEEATHING Temps couvert APLEASANTDAY Slow Motion BOOOOOORING Fast Motion ONSPEED Horloge accélérée LIFEISPASSINGMEBY Augmentation du trafic MIAMITRAFFIC Véhicules noirs IWANTITPAINTEDBLACK Véhicules roses AHAIRDRESSERSCAR Tous les feux de circulation sont verts GREENLIGHT Voitures invisibles WHEELSAREALLINEED Voitures à grandes roues LOADSOFLITTLETHINGS

Les codes de triche de GTA San Andreas sur mobile / ordinateur

Triche Code Santé, armure et argent (250 000 $) HESOYAM Munitions infinies FULLCLIP or WANRLTW Santé (presque) infinie FULLCLIP Armes 1 (Batte, Pistolet, Shotgun, Mini SMG, AK 47, Lance-roquettes, Cocktail Molotov, Bombe aérosol, Poing américain) LXGIWYL Armes 2 (couteau, pistolet, fusil à canon scié, Tec 9, fusil de sniper, lance-flammes, grenades, extincteur) PROFESSIONALSKIT Armes 3 (tronçonneuse, pistolet silencieux, fusil de combat, M4, bazooka, explosif plastique) UZUMYMW Niveau de recherche plus bas TURNDOWNTHEHEAT Niveau de recherche plus haut TURNUPTHEHEAT Verrouiller le niveau recherche AEZAKMI Niveau de recherche maximal BRINGITON Emeute de piétons STATEOFEMERGENCY Mode chaos AJLOJYQY Votre tête mise à prix BAGOWPG Les piétons attaquent (avec des armes) BGLUAWML Les piétons ont des armes FOOOXFT Tous les piétons sont des Elvis BLUESUEDESHOES Mode fête de plage LIFESABEACH Thème des triades NINJATOWN Thème Funhouse CRAZYTOWN Thème rural FVTMNBZ Thème pervers LOVECONQUERSALL Mega Jump KANGAROO Super Punch STINGLIKEABEE Créer un Rhino Tank WPRTON Créer un Jetpack ROCKETMAN Créer un Hydra JUMPJET Créer un hélicoptère OHDUDE Créer un avion de cascades FLYINGTOSTUNT Créer un Banger sanglant OLDSPEEDDEMON Créer un Vortex Hovercraft KGGGDKP Créer un Parachute AIYPWZQP Créer un monstre MONSTERMASH Créer un Hotring Racer #1 VROCKPOKEY Créer un Hotring Racer #2 VPJTQWV Créer un corbillard WHERESTHEFUNERAL Devenir célèbre CELEBRITYSTATUS Créer un maître des poubelles TRUEGRIME Créer un caddy RZHSUEW Créer un quad FOURWHEELFUN Créer un camion blindé AMOMHRER Créer un bulldozer ITSALLBULL Créer un éleveur JQNTDMH Héros super musclé BUFFMEUP Héros super gros BTCDBCB Héros maigre KVGYZQK Capacité pulmonaire infinie CVWKXAM Ne jamais avoir faim AEDUWNV Respect maximal WORSHIPME Sex Appeal maximal HELLOLADIES Niveau Hitman pour toutes les armes PROFESSIONALKILLER Mode membres de gang ONLYHOMIESALLOWED Contrôle du gang BIFBUZZ Recruter n'importe qui (pistolet) SJMAHPE Recruter n'importe qui (lance-roquettes) ZSOXFSQ Toujours à minuit NIGHTPROWLER Toujours 21h00 OFVIAC Slow Motion SLOWITDOWN Fast Motion SPEEDITUP Horloge accélérée YSOHNUL Nuageux ALNSFMZO Brouillard CFVFGMJ Tempête AUIFRVQS Soleil MGHXYRM Grand soleil ICIKPYH Tempête de sable CWJXUOC Visée libre en conduisant OUIQDMW Faire exploser toutes les voitures CPKTNWT Les feux de circulation restent verts ZEIIVG Trafic agressif YLTEICZ Augmenter la vitesse de la voiture LPNQMAS Toutes les voitures ont de l'azote SPEEDFREAK Voitures volantes CHITTYCHITTYBANGBANG Bateaux volants FLYINGFISH Conduire sur l'eau GKPNMQ Manipulation parfaite des véhicules STICKLIKEGLUE Super Bunny Hop CJPHONEHOME Voitures invisibles WHEELSONLYPLEASE Gravité lunaire de la voiture BUBBLECARS Trafic réduit GHOSTTOWN Voitures roses LLQPFBN Voitures noires IOWDLAC Voitures de sport EVERYONEISRICH Voitures poubelles EVERYONEISPOOR

Les codes de triche de GTA avec une manette

Avec une manette, c'est encore plus facile. Une fois que vous avez chargé votre sauvegarde et que vous êtes dans le jeu, il suffit de réaliser des combinaisons de boutons pour obtenir des avantages. Les codes sont différents entre PlayStation et Xbox, voici les possibilités pour GTA San Andreas, le meilleur de la trilogie.

Il y a cinq ans, Carl Johnson, dit CJ, a laissé derrière lui sa vie à Los Santos, San Andreas. Une ville déchirée par les guerres de gangs, la drogue et la corruption. Les années 90 sont là, et aujourd'hui il est temps pour CJ de rentrer à la maison. Sa mère a été assassinée, sa famille s'est effondrée et ses amis d'enfance courent au désastre. Alors qu'il rentre chez lui, des policiers véreux lui collent un meurtre sur le dos. CJ se lance alors, contre son gré, dans un périple à travers l'État de San Andreas pour tenter de sauver sa famille et de prendre le contrôle des rues dans ce nouvel épisode de la série qui a tout changé.

Les codes de triche de GTA San Andreas sur PlayStation

Triche sur PlayStation Code Santé, armure et argent (250 000 $) R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP Infinite Ammo L1, R1, CARRÉ, R1, GAUCHE, R2, R1, GAUCHE, CARRÉ, BAS, L1, L1 (presque) Santé infinie Vers Le Bas, X, Droite, Gauche, Droite, R1, Droite, Bas, Haut, Triangle Armes 1 (Bat, Pistolet, Fusil de chasse, Mini SMG, AK 47, Lance-roquettes, Cocktail Molotov, Bombe aérosol, Articulations en laiton.) R1, R2, L1, R2, GAUCHE, BAS, DROITE, HAUT, GAUCHE, BAS, DROITE, HAUT Armes 2 (Couteau, Pistolet, Fusil De Chasse Scié, Tec 9, Fusil De Sniper, Lance-flammes, Grenades, Extincteur.) R1, R2, L1, R2, GAUCHE, BAS, DROITE, HAUT, GAUCHE, BAS, BAS, GAUCHE Armes 3 (tronçonneuse, pistolet silencieux, fusil de chasse de combat, M4, Bazooka, explosif plastique) R1, R2, L1, R2, GAUCHE, BAS, DROITE, HAUT, GAUCHE, BAS, BAS, BAS Niveau de recherche en baisse R1, R1, CERCLE, R2, HAUT, BAS, HAUT, BAS, HAUT, BAS Niveau de recherche en hausse R1, R1, CERCLE, R2, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE Niveau de recherche verrouillé Cercle, Droite, Cercle, Droite, Gauche, Carré, Triangle, Haut Niveau de recherche maximum CERCLE, DROITE, CERCLE, DROITE, GAUCHE, CARRÉ, X, VERS LE BAS Émeute de piétons BAS, GAUCHE, HAUT, GAUCHE, X, R2, R1, L2, L Mode Chaos L2, DROITE, L1, TRIANGLE, DROITE, DROITE, R1, L1, DROITE, L1, L1, L Mise à prix sur votre tête VERS LE BAS, VERS LE HAUT, VERS LE HAUT, X, R2, R1, L2, L Attaque de piétons (avec des armes à feu) X, L1, HAUT, CARRÉ, BAS, X, L2, TRIANGLE, BAS, R1, L1, L1 Les piétons ont tous des armes R2, R1, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE, HAUT, BAS Tous les piétons sont des Elvis L1, CERCLE, TRIANGLE, L1, L1, CARRÉ, L2, HAUT, BAS, GAUCHE Mode de fête sur la plage HAUT, HAUT, BAS, BAS, CARRÉ, CERCLE, L1, R1, TRIANGLE, BAS Thème de la triade X, X, VERS LE BAS, R2, L2, CERCLE, R1, CERCLE, CARRÉ Thème Funhouse TRIANGLE, TRIANGLE, L1, CARRÉ, CARRÉ, CERCLE, CARRÉ, VERS LE BAS, CERCLE Thème rural L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, BAS, GAUCHE, HAUT Thème pervers CARRÉ, DROITE, CARRÉ, CARRÉ, L2, X, TRIANGLE, X, TRIANGLE Méga saut HAUT, HAUT, TRIANGLE, TRIANGLE, HAUT, HAUT, GAUCHE, DROITE, CARRÉ, R2, R2 Super Punch HAUT, GAUCHE, X, TRIANGLE, R1, CARRÉ, CARRÉ, CARRÉ, L2 Créer un tank de rhinocéros CERCLE, CERCLE, L1, CERCLE, CERCLE, CERCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CERCLE, TRIANGLE Créer un Jetpack L1, L2, R1, R2, HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE, L1, L2, R1, R2, HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE Créer un Hydra TRIANGLE, TRIANGLE, CARRÉ, CERCLE, X, L1, L1, VERS LE BAS, VERS LE HAUT Créer un hélicoptère CERCLE, X, L1, CERCLE, CERCLE, L1, CERCLE, R1 R2, L2, L1, L1 Créer un avion de cascade CERCLE, HAUT, L1, L2, BAS, R1, L1, L1, GAUCHE, GAUCHE, X, TRIANGLE Créer un Banger sanglant VERS LE BAS, R1, CERCLE, L2, L2, X, R1, L1, GAUCHE, GAUCHE Créer un Vortex Hovercraft TRIANGLE, TRIANGLE, CARRÉ, CERCLE, X, L1, L2, VERS LE BAS, VERS LE BAS Créer un parachute GAUCHE, DROITE, L1, L2, R1, R2, R2, HAUT, BAS, DROITE, L1 Créer un monstre DROITE, HAUT, R1, R1, R1, BAS, TRIANGLE, TRIANGLE, X, CERCLE, L1, L1 Créer un Hotring Racer #1 R1, CERCLE, R2, DROITE, L1, L2, X, X, CARRÉ, R1 Créer un Hotring Racer #2 R2, L1, CERCLE, DROITE, L1, R1, DROITE, HAUT, CERCLE, R2 Créer un corbillard VERS LE BAS, R2, VERS LE BAS, R1, L2, GAUCHE, R1, L1, GAUCHE, DROITE Devenir célèbre R2, HAUT, L2, GAUCHE, GAUCHE, R1, L1, CERCLE, DROITE Créer un maitre des poubelles CERCLE, R1, CERCLE, R1, GAUCHE, GAUCHE, R1, L1, CERCLE, DROITE Créer un caddy CERCLE, L1, HAUT, R1, L2, X, R1, L1, CERCLE, X Créer un quad GAUCHE, GAUCHE, BAS, BAS, HAUT, HAUT, CARRÉ, CERCLE, TRIANGLE, R1, R2 Créer un camion-citerne R1, HAUT, GAUCHE, DROITE, R2, HAUT, DROITE, CARRÉ, DROITE, L2, L1, L1 Créer un un bulldozer R2, L1, L1, DROITE, DROITE, HAUT, HAUT, X, L1, GAUCHE Créer un éleveur HAUT, DROIT, DROIT, L1, DROIT, HAUT, X, L2 Héros super musclé TRIANGLE, HAUT, HAUT, GAUCHE, DROITE, CARRÉ, CERCLE, GAUCHE Héros super gros TRIANGLE, HAUT, HAUT, GAUCHE, DROITE, CARRÉ, CERCLE, BAS Héros maigre TRIANGLE, HAUT, HAUT, GAUCHE, DROITE, CARRÉ, CERCLE, DROITE Capacité pulmonaire infinie VERS LE BAS, À GAUCHE, L1, VERS LE BAS, VERS LE BAS, R2, VERS LE BAS, L2, VERS LE BAS Plus jamais faim CARRÉ, L2, RB, TRIANGLE, HAUT, CARRÉ, L2, HAUT, X Respect maximal L1, R1, TRIANGLE, BAS, R2, X, L1, HAUT, L2, L2, L1, L1 Sex Appeal maximal CERCLE, TRIANGLE, TRIANGLE, HAUT, CERCLE, R1, L2, HAUT, TRIANGLE, L1, L1, L1 Niveau Hitman pour toutes les armes VERS LE BAS, CARRÉ, X, GAUCHE, R1, R2, GAUCHE, BAS, BAS, L1, L1, L1 Mode membre de gang GAUCHE, DROITE, DROITE, DROITE, GAUCHE, X, BAS, HAUT, CARRÉ, DROITE, BAS Contrôle des gangs L2, HAUT, R1, R1, GAUCHE, R1, R1, R2, DROITE, BAS Recruter n'importe qui (Pistolet) VERS LE BAS, CARRÉ, VERS LE HAUT, R2, R2, VERS LE HAUT, VERS LE HAUT, À DROITE, À DROITE, VERS LE HAUT Recruter n'importe qui (lance-roquettes) R2, R2, R2, X, L2, L1, R1, L2, VERS LE BAS, X Toujours minuit CARRÉ, L1, R1, DROITE, X, HAUT, L1, GAUCHE, GAUCHE Toujours à 21h00 GAUCHE, GAUCHE, L2, R1, DROITE, CARRÉ, CARRÉ, L1, L2, X Slow motion TRIANGLE, HAUT, DROIT, BAS, CARRÉ, R2, R1 Fast motion TRIANGLE, HAUT, DROITE, BAS, L2, L1, CARRÉ Horloge plus rapide CERCLE, CERCLE, L1, CARRÉ, L1, CARRÉ, CARRÉ, CARRÉ, L1, TRIANGLE, CERCLE, TRIANGLE Temps Nuageux L2, VERS LE BAS, VERS LE BAS, À GAUCHE, CARRÉ, À GAUCHE, R2, CARRÉ, X, R1, L1, L1 Temps brumeux R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X Temps orageux R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CERCLE Temps ensoleillé R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CARRÉ Temps très ensoleillé R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, VERS LE BAS Tempête de sable HAUT, BAS, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2 Viser libre en conduisant HAUT, HAUT, CARRÉ, L2, DROITE, X, R1, BAS, R2, CERCLE Faire exploser toutes les voitures R2, L2, R1, L1, L2, R2, CARRÉ, TRIANGLE, CERCLE, TRIANGLE, L2, L1 Les feux de circulation restent verts DROITE, R1, HAUT, L2, L2, GAUCHE, R1, L1, R1, R1 Trafic agressif R2, CERCLE, R1, L2, GAUCHE, R1, L1, R2, L2 Augmenter la vitesse de la voiture DROITE, R1, HAUT, L2, L2, GAUCHE, R1, L1, R1, R1 Toutes les voitures ont de l'azote GAUCHE, TRIANGLE, R1, L1, HAUT, CARRÉ, TRIANGLE, BAS, CERCLE, L2, L1, L1 Voitures volantes CARRÉ, BAS, L2, HAUT, L1, CERCLE, HAUT, X, GAUCHE Bateaux volants R2, CERCLE, HAUT, L1, DROITE, R1, DROITE, HAUT, CARRÉ, TRIANGLE Conduire sur l'eau DROITE, R2, CERCLE, R1, L2, CARRÉ, R1, R2 Manipulation parfaite du véhicule TRIANGLE, R1, R1, GAUCHE, R1, L1, R2, L1 Super Bunny Hop TRIANGLE, CARRÉ, CERCLE, CERCLE, CARRÉ, CERCLE, CERCLE, L1, L2, L2, R1, R2 Voitures invisibles TRIANGLE, L1, TRIANGLE, R2, CARRÉ, L1, L1 Gravité de la voiture de la lune CARRÉ, R2, VERS LE BAS, VERS LE BAS, À GAUCHE, VERS LE BAS, À GAUCHE, À GAUCHE L2, X Réduction du trafic X, BAS, HAUT, R2, BAS, TRIANGLE, L1, TRIANGLE, GAUCHE Voitures roses CERCLE, L1, BAS, L2, GAUCHE, X, R1, L1, DROITE, CERCLE Voitures noires CERCLE, L2, HAUT, R1, GAUCHE, X, R1, L1, GAUCHE, CERCLE Voitures de sport HAUT, L1, R1, HAUT, DROIT, HAUT, X, L2, X, L1 Voitures poubelles L2, DROITE, L1, HAUT, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1

Les codes de triche de GTA San Andreas sur Xbox

Triche sur Xbox Code Santé, armure et argent (250 000 $) RB, RT, LB, A, GAUCHE, BAS, DROITE, HAUT, GAUCHE, BAS, DROITE, HAUT Munitions infinies LB, RB, X, RB, GAUCHE, RT, RB, GAUCHE, X, VERS LE BAS, LB, LB Santé (presque) infinie Vers le bas, A, droite, gauche, droite, RB, droite, vers le bas, vers le haut, Y Armes 1 (Bat, Pistolet, Fusil de chasse, Mini SMG, AK 47, Lance-roquettes, Cocktail Molotov, Bombe aérosol, Articulations en laiton.) RB, RT, LB, RT, GAUCHE, BAS, DROITE, HAUT, GAUCHE, BAS, DROITE, HAUT Armes 2 (Couteau, Pistolet, Fusil De Chasse Scié, Tec 9, Fusil De Sniper, Lance-flammes, Grenades, Extincteur.) RB, RT, LB, RT, GAUCHE, BAS, DROITE, HAUT, GAUCHE, BAS, BAS, GAUCHE Armes 3 (tronçonneuse, pistolet silencieux, fusil de chasse de combat, M4, Bazooka, explosif plastique) RB, RT, LB, RT, GAUCHE, BAS, DROITE, HAUT, GAUCHE, BAS, BAS, BAS Niveau de recherche à la baisse RB, RB, B, RT, HAUT, BAS, HAUT, BAS, HAUT, BAS Niveau de recherche à la hausse RB, RB, B, RT, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE, GAUCHE, DROITE Niveau de recherche verrouillé Cercle, Droite, Cercle, Droite, Gauche, X, Y, Haut Niveau de recherche maximal B, DROITE, B, DROITE, GAUCHE, X, A, VERS LE BAS Émeute de piétons VERS LE BAS, À GAUCHE, EN HAUT, À GAUCHE, A, RT, RB, LT, LB Mode Chaos LT, DROITE, LB, Y, DROITE, DROITE, RB, LB, DROITE, LB, LB, LB Mise à prix de votre tête VERS LE BAS, VERS LE HAUT, VERS LE HAUT, A, RT, RB, LT, LT Attaque de piétons (avec des armes à feu) A, LB, UP, X, DOWN, A, LT, Y, DOWN, RB, LB, LB Les piétons ont des armes RT, RB, A, Y, A, Y, HAUT, BAS Tous les piétons sont des Elvis LB, B, Y, LB, LB, X, LT, HAUT, BAS, GAUCHE Mode de fête sur la plage HAUT, HAUT, BAS, BAS, X, B, LB, RB, Y, BAS Thème de la triade A, A, DOWN, RT, LT, B, RB, B, X Thème Funhouse Y, Y, LB, X, X, B, X, DOWN, B Thème rural LB, LB, RB, RB, LT, LB, RT, BAS, GAUCHE, HAUT Thème pervers X, DROITE, X, X, LT, A, Y, A, Y Méga saut HAUT, HAUT, Y, Y, HAUT, HAUT, GAUCHE, DROITE, X, RT, RT Super Punch HAUT, GAUCHE, A, Y, RB, X, X, X, LT Créer un tank de rhinocéros B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y Créer un Jetpack LB, LT, RB, RT, HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE, LB, LT, RB, RT, HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE Créer un Hydra Y, Y, X, B, A, LB, LB, VERS LE BAS, VERS LE HAUT Créer un hélicoptère B, A, LB, B, B, LB, B, RB RT, LT, LB, LB Créer un avion de cascade B, UP, LB, LT, DOWN, RB, LB, LB, LEFT, LEFT, A, Y Créer un Banger sanglant VERS LE BAS, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, GAUCHE, GAUCHE Créer un Vortex Hovercraft Y, Y, X, B, A, LB, LT, DOWN, DOWN Créer un parachute GAUCHE, DROITE, LB, LT, RB, RT, RT, HAUT, BAS, DROITE, LB Créer un monstre DROITE, HAUT, RB, RB, RB, BAS, Y, Y, A, B, LB, LB Créer un Hotring Racer #1 RB, B, RT, DROITE, LB, LT, A, A, X, RB Créer un Hotring Racer #2 RT, LB, B, DROITE, LB, RB, DROITE, HAUT, B, RT Créer un corbillard VERS LE BAS, RT, VERS LE BAS, RB, LT, GAUCHE, RB, LB, GAUCHE, DROITE Devenir célèbre RT, UP, LT, GAUCHE, GAUCHE, RB, LB, B, DROITE Créer un maitre des poubelles B, RB, B, RB, GAUCHE, GAUCHE, RB, LB, B, DROITE Créer un caddy B, LB, UP, RB, LT, A, RB, LB, B, A Créer un quad GAUCHE, GAUCHE, BAS, BAS, HAUT, HAUT, X, B, Y, RB, RT Créer un camion-citerne RB, HAUT, GAUCHE, DROITE, RT, HAUT, DROITE, X, DROITE, LT, LB, LB Créer un bulldozer RT, LB, LB, DROITE, DROITE, HAUT, HAUT, A, LB, GAUCHE Créer un éleveur UP, RIGHT, RIGHT, LB, RIGHT, UP, A, LT Héros super musclé Y, HAUT, HAUT, GAUCHE, DROITE, X, B, GAUCHE Héros super gros Y, HAUT, HAUT, GAUCHE, DROITE, X, B, BAS Héros maigre Y, HAUT, HAUT, GAUCHE, DROITE, X, B, DROITE Capacité pulmonaire infinie VERS LE BAS, À GAUCHE, LB, VERS LE BAS, VERS LE BAS, RT, VERS LE BAS, LT, VERS LE BAS Plus jamais faim X, LT, RB, Y, UP, X, LT, UP, A Respect maximal LB, RB, Y, DOWN, RT, A, LB, UP, LT, LT, LB, LB Sex Appeal maximal B, Y, Y, UP, B, RB, LT, UP, Y, LB, LB, LB Niveau Hitman pour toutes les armes VERS LE BAS, X, A, GAUCHE, RB, RT, GAUCHE, BAS, BAS, LB, LB, LB Mode membre de gang GAUCHE, DROITE, DROITE, DROITE, GAUCHE, A, BAS, HAUT, X, DROITE, BAS Contrôle des gangs LT, UP, RB, RB, LEFT, RB, RB, RT, RIGHT, DOWN Recruter n'importe qui (Pistolet) VERS LE BAS, X, VERS LE HAUT, RT, RT, VERS LE HAUT, VERS LE HAUT, À DROITE, À DROITE, VERS LE HAUT Recruter n'importe qui (lance-roquettes) RT, RT, RT, A, LT, LB, RB, LT, Down, A Toujours minuit X, LB, RB, DROITE, A, HAUT, LB, GAUCHE, GAUCHE Toujours à 21h00 GAUCHE, GAUCHE, LT, RB, DROITE, X, X, LB, LT, A Slow Motion Y, HAUT, DROITE, BAS, X, RT, RB Fast Motion Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X Horloge accélérée B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y Temps Nuageux LT, DOWN, DOWN, LEFT, X, LEFT, RT, X, A, RB, LB, LB Temps brumeux RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A Temps orageux RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B Temps ensoleillé RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X Temps très ensoleillé RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, DOWN Tempête de sable HAUT, BAS, LB, LB, LT, LT, LB, LT, RB, RT Viser libre en conduisant HAUT, HAUT, X, LT, DROITE, A, RB, BAS, RT, B Faire exploser toutes les voitures RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB Les feux de circulation sont au vert DROITE, RB, UP, LT, LT, GAUCHE, RB, LB, RB, RB Trafic agressif RT, B, RB, LT, GAUCHE, RB, LB, RT, LT Augmenter la vitesse de la voiture DROITE, RB, UP, LT, LT, GAUCHE, RB, LB, RB, RB Toutes les voitures ont de l'azote GAUCHE, Y, RB, LB, HAUT, X, Y, BAS, B, LT, LB, LB Voitures volantes X, VERS LE BAS, LT, VERS LE HAUT, LB, B, VERS LE HAUT, A, À GAUCHE Bateaux volants RT, B, UP, LB, RIGHT, RB, RIGHT, UP, X, Y Conduire sur l'eau DROITE, RT, B, RB, LT, X, RB, RT Manipulation parfaite du véhicule Y, RB, RB, GAUCHE, RB, LB, RT, LB Super Bunny Hop Y, X, B, B, X, B, B, LB, LT, LT, RB, RT Voitures invisibles Y, LB, Y, RT, X, LB, LB Gravité lunaire de la voiture X, RT, VERS LE BAS, VERS LE BAS, GAUCHE, VERS LE BAS, GAUCHE LT, A Réduction du trafic A, VERS LE BAS, VERS LE HAUT, RT, VERS LE BAS, Y, LB, Y, GAUCHE Voitures roses B, LB, VERS LE BAS, LT, GAUCHE, A, RB, LB, DROITE, B Voitures noires B, LT, UP, RB, GAUCHE, A, RB, LB, GAUCHE, B Voitures de sport UP, LB, RB, UP, RIGHT, UP, A, LT, A, LB Voitures poubelles LT, DROITE, LB, UP, A, LB, LT, RT, RB, LB, LB, LB

Télécharger GTA sur mobile

Si vous souhaitez jouer à Grand Theft Auto : The Trilogy - The Definitive Edition et que vous avez un abonnement Netflix actif, vous pouvez télécharger GTA III, Vice City et San Andreas gratuitement. Sinon, vous pouvez désormais les acheter séparément au prix de 19,99 € ci-dessous.

Les jeux gratuits de Netflix :

Télécharger le jeu gratuit GTA III – NETFLIX

Télécharger le jeu gratuit GTA: Vice City – NETFLIX

Télécharger le jeu gratuit GTA: San Andreas – NETFLIX



Les jeux payants de GTA Trilogy :

Télécharger GTA III – Definitive à 19,99 €

Télécharger GTA: Vice City – Definitive à 19,99 €

Télécharger GTA: San Andreas – Definitive à 19,99 €