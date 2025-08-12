Neon Spellstorm : Un jeu mobile d'action roguelite magique

Désormais disponible sur iOS et Android, Neon Spellstorm vous plonge dans un monde cyberpunk où des plateformes aux couleurs acidulées s’effondrent sous vos pieds. Attention, chaque pas que vous ferez pourra être le dernier, alors réfléchissez bien (mais pas trop longtemps).

Découvrez le jeu Neon Spellstorm

Ce roguelite d’action invite donc les joueurs à incarner l’un des six sorciers, chacun avec des compétences uniques, pour naviguer dans des niveaux générés procéduralement.



Le coeur du jeu, les combats, exige toute votre attention afin d’esquiver des vagues de monstres, de lancer des sorts puissants et de remodeler un terrain voxel qui se désintègre dans un éclat pixelisé saisissant. Le jeu propose au total 28 sorts variés, allant des explosions multicibles aux effets d’écho ou de chaos, combinables avec 74 gadgets pour créer des builds uniques. Grâce à l’équipement dynamique, chaque partie offre une expérience nouvelle, mêlant stratégie et spectacle.

Entre deux attaques sanglantes, les zones à embranchements permettent d’explorer pour collecter du butin ou de se diriger directement vers le boss final, le Neon Lord, selon le style de jeu préféré. La progression permanente enrichit l’expérience. Orbes, Étoiles, Gemmes et Néon rare, collectés lors des runs, s’investissent dans le Neon Core pour débloquer contenu et puissance. Vaincre le Neon Lord augmente le Storm Level, ce qui accroît la difficulté et les récompenses des parties suivantes.



Avant chaque partie vous allez devoir personnaliser votre sorcier avec des sorts, archétypes, sigils et destinées, façonnant ainsi une approche tactique originale. Côté graphismes, le style associe un pixel art coloré (rappelant Rider) à une physique 3D, créant un chaos arcanique des plus captivants.

Disponibilité et prix

Sans publicités ni timers d’énergie, Neon Spellstorm propose une démo gratuite, avec un achat intégré unique pour accéder au jeu complet (9,99 €).

Neon Spellstorm se distingue par son gameplay fluide et son univers immersif. Disponible sur iOS et Android (Play Store), il offre une aventure où chaque pas compte.

Télécharger le jeu gratuit Neon Spellstorm