Teamfight Tactics : la mise à jour "Micmac magique" arrive sur mobile et PC

La prochaine mise à jour majeure de Riot Games pour Teamfight Tactics, intitulée "Magic n' Mayhem", ou "Micmac magique" en français, sera lancée la semaine prochaine sur iOS, Android et PC.



Cette nouvelle expansion majeure ajoute de nombreuses fonctionnalités et contenus pour enrichir l'expérience de millions de joueurs.

Les nouveautés de TFT: Teamfight Tactics

Après la "Légendes des encres", TFT introduira de nombreux changements dont de nouveaux champions issus d'autres titres de Riot Games, comme Norra (Legends of Runeterra) qui fera ses débuts dans TFT avec Yuumi. Les champions Briar et Smolder de LoL seront également de la partie, tout comme le skin Chrono de League of Legends : Wild Rift.



En ce qui concerne les nouveaux mécanismes, Riot a dévoilé les Charms. Les charmes sont des sorts à usage unique, et plus de 100 charmes sont inclus dans la mise à jour. Ils peuvent être utilisés pour donner de la puissance de combat, de l'économie, des perturbations et bien plus encore. Teamfight Tactics Magic n' Mayhem comprendra 27 traits, 60 champions et plus de 200 améliorations.



Regardez la vidéo de développement de la mise à jour ci-dessous :

Voici toutes les nouveautés à venir.

Nouvelles Fonctionnalités

Nouveaux Sorts et Pouvoirs Magiques : Introduction de sorts inédits que les joueurs peuvent apprendre et utiliser pour vaincre leurs ennemis ou résoudre des énigmes. Il y a plus de 100 charmes en tout. Personnages Jouables : Ajout de nouveaux personnages jouables, chacun avec des compétences et des histoires uniques. Niveaux et Zones : De nouveaux niveaux ou zones de jeu, souvent avec des environnements et des défis uniques. Quêtes et Missions : Des quêtes supplémentaires pour prolonger la durée de jeu et offrir de nouvelles récompenses.

Améliorations de Gameplay

Équilibrage des Personnages : Ajustements pour rendre les personnages et leurs capacités plus équilibrés. Optimisation de l'Interface Utilisateur : Améliorations de l'interface pour une meilleure expérience utilisateur. Corrections de Bugs : Résolution des bugs et problèmes signalés par les joueurs.

Contenu Supplémentaire

Équipements et Objets : Nouveaux équipements, armes, et objets magiques que les joueurs peuvent trouver et utiliser. Ennemis et Boss : Introduction de nouveaux types d’ennemis et de boss à combattre. Événements Spéciaux : Événements temporaires ou permanents qui apportent de nouveaux défis et récompenses.

Aspects Sociaux

Modes Multijoueur : Nouvelles options pour le jeu en coopération ou en compétition avec d'autres joueurs. Guildes et Alliances : Fonctionnalités pour créer ou rejoindre des guildes, avec des activités et des missions spéciales pour les groupes.

Télécharger TFT

Si vous n'avez pas lancé Teamfight Tactics depuis longtemps, c'est le bon moment. Le téléchargement est gratuit, que ce soir sur l'App Store pour iOS ou sur Play Store pour Android.



Teamfight Tactics (TFT), adapté du mode légendaire "auto-chess" de League of Legends, offre une expérience fluide et stratégique parfaitement optimisée pour les écrans tactiles. En moins d'un an, Riot Games a réussi à transposer toute la complexité et les fonctionnalités du jeu original sur mobile, permettant aux joueurs de créer, améliorer et positionner leurs champions préférés pour des combats stratégiques en plusieurs manches.



PS : Riot Games a également annoncé le TFT Macao Open (TMO), le deuxième événement LAN mondial, qui se déroulera du 13 au 15 décembre de cette année. Il y aura 512 places disponibles dans le tournoi pour les joueurs du monde entier qui se disputeront une cagnotte de 300 000 $.

