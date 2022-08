La mise à jour 12.17 de TFT: Teamfight Tactics introduit la première unité exclusive

Teamfight Tactics, le très populaire jeu d'échecs automatique de Riot Games, basé sur le tout aussi célèbre League of Legends, a annoncé sa prochaine mise à jour de mi-parcours, intitulée The Dragonlands : Uncharted Realms, qui sera disponible le 8 septembre avec le patch 12.17. Cette mise à jour apporte une tonne de nouveaux mécanismes, y compris de nouveaux augments, arènes et traits, qui s'additionnent pour rendre Teamfight Tactics encore plus prenant.

TFT: Teamfight Tactics ajoute l'unité Sohm

Tout d'abord, nous avons une nouvelle augmentation - ou augment pour les fans. Après la mise à jour Gizmos and Gadgets, l'augmentation Draconic a été introduite. Avec le lancement de The Dragonlands : Uncharted Realms, cette augmentation a été un peu retravaillée et permettra désormais aux joueurs de mener une armée de cinq dragons, avec des réductions de coûts et de nouvelles unités de dragon de niveau 3. En plus de Nomsy et Swain qui passent au niveau 3, une toute nouvelle unité exclusive à TFT, Sohm, sera introduite, donnant aux joueurs draconiques une tonne de nouvelles options pour la constitution d'équipes.



Au cours de chaque match, il y a un tour PvE qui était auparavant contre un seul type d'unité de dragon. Désormais, la ronde du trésor a été améliorée pour mettre en vedette le dragon du trésor du Chaos et le dragon du trésor de l'Ordre. Le dragon du chaos laisse tomber des objets différents et imprévisibles, provenant de l'ensemble du tableau de butin. L'Ordre, quant à lui, ne laisse tomber que des objets rayonnants, ce qui augmente la puissance de l'ensemble du hall.

Avec tous ces changements, l'expérience de Teamfight Tactics va sûrement changer de façon spectaculaire, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour les joueurs de longue date qui ont l'impression que la même stratégie à chaque match peut devenir un peu ennuyeuse.



Naturellement, une nouvelle approche implique de choisir de nouvelles combinaisons d'unités pour composer une équipe parfaite, alors préparez-vous à réapprendre le champ de bataille et à découvrir exactement ce qui fonctionne bien avec quoi.



Si vous souhaitez découvrir ces changements par vous-même, pensez à mettre à jour le jeu dès le 8 septembre. En attendant, si vous souhaitez vous impliquer vous-même dans TFT, vous pouvez le télécharger gratuitement sur l'App Store et le Play Store pour Android !

Télécharger le jeu gratuit TFT: Teamfight Tactics