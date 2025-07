Pokémon Sleep dépasse les 180 millions de recettes en deux ans

Pokémon Sleep, l'application de suivi du sommeil de The Pokémon Company, a célébré son deuxième anniversaire avec plus 182 millions de dollars de dépenses totales des joueurs, selon les données d'AppMagic. La première année, le jeu a généré exactement 103,1 millions de dollars sur l'App Store et Google Play, suivis de 79,7 millions en année deux, soit 77 % des revenus de la première année.

Pokémon Sleep fête ses deux ans

Dans le détail, le pic de dépenses quotidiennes a atteint 920 000 $ le 19 novembre 2023, novembre étant le deuxième mois le plus lucratif avec 10,5 millions, juste derrière août 2023 (10,6 millions). En année deux, octobre 2024 a dominé avec 8,2 millions, et les revenus mensuels n’ont jamais chuté sous les 5 millions.

Comme vous pouvez vous en doutez, les événements Légendaires, mettant en scène des Pokémon rares, ont généré des pics de revenus. Ces événements monétisent via des Encens, obtenus par des missions ou des achats, garantissant des rencontres avec des Pokémon Légendaires. L'événement Raikou du 25 mars 2024, en année un, fut le plus lucratif, rapportant 776 000 $ le premier jour, contre 233 000 $ la semaine précédente. En année deux, les événements ont été moins performants, avec un pic à 516 000 $ pour Suicune le 9 septembre 2024 et 473 000 $ pour Cresselia et Darkrai le 31 mars 2025, ce dernier étant le moins rentable des événements Légendaires.



Malgré des pics moins élevés, les événements de l’année deux ont tout de même stimulé les dépenses. Suicune a généré une hausse de 148 % des dépenses quotidiennes, tandis que Cresselia et Darkrai ont vu une augmentation de 135 %, avec des dépenses élevées pendant 16 jours. Le jour le plus fort de l’année deux fut le 30 décembre 2024, avec 563 000 $ lors des événements Holiday 2024 et Nouvel An 2025, bien que les dépenses quotidiennes n’aient augmenté que de 25 % en raison d’une période déjà solide.

L’événement du deuxième anniversaire, actuellement en cours (14-28 juillet 2025) introduit Arcko, Poussifeu et Gobou, avec de nouvelles missions et un mode photo. Bien que Pokémon Go et Trading Card Game Pocket (JCC) dominent les revenus mobiles, Sleep surpasse mensuellement Pokémon Masters.

