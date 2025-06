Scopely rachète les jeux de Niantic dont Pokémon Go pour 3,5 milliards

Scopely a finalisé l'acquisition de la division jeux de Niantic pour 3,5 milliards de dollars, prenant le contrôle de titres en réalité augmentée tels que Pokémon Go, Pikmin Bloom et Monster Hunter Now, ainsi que des applications compagnons Campfire et Wayfarer. L'accord a été conclu le 29 mai 2025, près de trois mois après son annonce le 12 mars dernier.

Pokémon GO change de propriétaire

Scopely a accueilli plus de 400 développeurs de jeux de Niantic dans son équipe mondiale, soulignant son engagement à soutenir les communautés de joueurs dynamiques de ces jeux. Pokémon Go, qui représente 95 % des revenus de Niantic sur l'App Store et Google Play au cours de la dernière décennie, est la pièce maîtresse de cette acquisition, désormais sous la propriété de la société mère de Scopely, le groupe Savvy Games d'Arabie saoudite.

Les équipes de développement ont suivi leurs jeux respectifs, et le directeur produit de Pokémon Go, Michael Steranka, a assuré aux joueurs qu'aucune publicité intrusive ne serait intégrée et que les données de localisation ne seraient pas vendues. Niantic conserve le contrôle d'Ingress Prime et de Peridot tout en réorientant les fonds pour lancer Niantic Spatial, une entreprise d'IA géospatiale, avec tous les investisseurs initiaux restant actionnaires. Des licenciements ont eu lieu dans le cadre de cette restructuration.

Le PDG de Niantic, John Hanke, s'est dit confiant dans la capacité de Scopely à maintenir l'objectif des jeux de connecter les joueurs et d'inspirer l'exploration, citant l'expertise de Scopely avec les grandes propriétés intellectuelles et son engagement envers les communautés de joueurs. Rappelons que Scopely possède maintenant plusieurs jeux majeurs sur mobile dont Monopoly Go, Stumble Guys, WWE Champions, Scrabble GO, ainsi que des titres Marvel et Star Trek.

Télécharger le jeu gratuit Pokémon GO