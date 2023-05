Peridot : le nouveau jeu à la Tamagochi en réalité augmentée est disponible !

Peridot, le tout nouveau jeu de la société spécialisée sur la réalité augmentée, Niantic, est désormais disponible en téléchargement sur l'App Store. Reprenant le principe du cultissime Tamagotchi de Bandai sorti en 1996, Peridot permet aux utilisateurs de choisir un animal de compagnie virtuel à élever. Mais 2023 oblige, ce sera en AR et sur iPhone.

Peridot joue la carte nostalgie en AR

Comme les autres jeux de Niantic, Pokémon Go en tête, Peridot s'appuie sur la réalité augmentée et encourage les joueurs à promener leurs animaux dans le monde réel. Au cours de leurs escapades, les utilisateurs peuvent collecter des objets, découvrir de nouveaux endroits et prendre des photos.

Le jeu se synchronise avec l'application Santé pour permettre aux joueurs de gagner de la distance de marche même lorsque l'application est fermée, et l'interface du jeu est très agréable. Fluide, rapide, l'application est également très intuitive. Il suffit d'appuyer sur un point de l'écran pour diriger son animal de compagnie et tout ce que vous pouvez faire avec coule de source.



Regardez le trailer vidéo :

Le petit "Dot" est élevé dès sa naissance, et les joueurs peuvent caresser, nourrir et jouer avec leurs Dots pour les aider à grandir. En plus d'explorer des lieux dans le monde réel et de découvrir des objets, il existe un mécanisme de reproduction qui permet de débloquer de nouveaux archétypes de péridots. Élever un péridot jusqu'à ce qu'il devienne adulte et qu'il monte en niveau permet de débloquer de nouveaux traits de caractère qui pourront être utilisés pour de futurs animaux de compagnie. Oui, Peridot a un petit côté Pokémon qui n'est pas pour nous déplaire.



Les "Dots" sont inspirés d'animaux existants et de créatures mythologiques comme les guépards, les dragons, les licornes et bien d'autres, avec "d'infinies possibilités d'archétypes Peridot" dixit le studio.



Niantic a annoncé Peridot pour la première fois en avril 2022, avant de dévoiler sa date de sortie il y a quelques semaines. La date de lancement officielle est le 9 mai, mais le jeu est disponible en téléchargement dès aujourd'hui. À vous de jouer sur iOS via l'App Store ou Android via le Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Peridot