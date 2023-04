iOS 17 : service de coaching santé basé sur l'IA, l'application Santé sur iPad...

Après quelques révélations autour des changements à venir sur l'écran de verrouillage, le centre de contrôle et l'application Apple Music, les indiscrétions sur iOS 17 continuent avec cette fois-ci Mark Gurman qui publie de nouvelles informations croustillantes.

iOS 17 se dévoile un peu plus

Selon un récent rapport du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple nous réserve quelques avancées du côté de la santé sur iOS 17 et iPadOS 17. Depuis le début, l'application Santé est réservée à l'iPhone, c'est ici où vous retrouvez l'historique de votre fréquence cardiaque heure par heure, vos pas réalisés dans la journée... Avec iPadOS 17 qui sera disponible à la rentrée, Apple va transférer toutes les données de l'iPhone vers l'iPad dans une application Santé qui sera dédiée à la tablette.



La présentation de l'app devrait être identique à celle de l'iPhone, on trouvera les données filtrées par catégories avec des petits graphiques permettant d'évaluer par exemple votre rythme cardiaque sur les dernières 24 heures. Les utilisateurs bénéficieront d'un espace supplémentaire pour examiner les indicateurs de santé, les électrocardiogrammes, les médicaments... Apple souhaite accroître l'attrait de l'application Santé dans les milieux médicaux, où les tablettes sont souvent utilisées.

Autre nouveauté, c'est un tracker d'émotion. Votre iPhone sera capable sur iOS 17 de vous demander quelle est votre humeur du moment, l'objectif est d'obtenir un suivi complet jour après jour. Derrière cette approche, Apple pourrait développer à l'avenir des algorithmes pouvant déterminer l'humeur d'un utilisateur.

L'application de journal qui a fait l'objet de spéculations la semaine dernière n'aura aucun rapport avec l'outil de surveillance de l'humeur qu'Apple prévoit d'ajouter à l'application Santé dans iOS 17.



Cette nouveauté permettra aussi de se rendre compte qu'on a besoin de vacances... Si on cumule les mauvaises humeurs pendant plusieurs jours consécutifs, peut-être que ce sera l'occasion de poser des congés payés et de se changer un peu les idées.

Le casque AR/VR d'Apple pourrait aussi jouer un rôle dans la santé

Le 5 juin au soir, Apple devrait présenter un casque mélangeant la réalité augmentée et la réalité virtuelle, ce nouveau produit pourrait communiquer avec l'iPhone afin de l'alimenter en données de santé. Gurman mentionne l'arrivée de nouvelles fonctionnalités de santé dans l'application dédiée, il parle d'une gestion des troubles de la vision ainsi que de la myopie.

Le casque AR/VR pourrait avoir un rôle à jouer dans ce domaine, car c'est lui qui sera au plus proche de vos yeux pendant son utilisation !

Un coaching de santé boosté à l'IA

Dès 2024, Apple proposera à ses utilisateurs une intelligence artificielle qui se présentera comme un "coach de santé", elle vous permettra d'améliorer vos habitudes alimentaires, de vous inciter à faire plus de sports et de dormir plus longtemps.

Cette intelligence artificielle sera un peu votre "ange gardien" qui aura pour objectif de vous mettre sur le chemin d'une vie plus saine afin de réduire les risques de problèmes de santé. Évidemment, il faudra jouer le jeu et écouter les recommandations pour obtenir les meilleurs résultats sur le long terme !