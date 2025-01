Apple One : un coach IA santé comme nouveau service phare en 2025

Apple s'apprête à enrichir son offre Apple One avec un nouveau service révolutionnaire d'accompagnement santé propulsé par l'intelligence artificielle. Cette évolution majeure marquerait la première addition significative au bundle depuis son lancement il y a plus de 5 ans.

Un coach IA personnel pour votre santé

Le nouveau service, nom de code "Quartz", utilisera l'IA pour analyser les données collectées par l'Apple Watch afin de créer des programmes d'accompagnement personnalisés. Cette approche holistique ira bien au-delà du simple contenu d'entraînement proposé par Apple Fitness+, en fournissant des recommandations intelligentes sur l'exercice, l'alimentation et le sommeil. Le service existera sous forme d'application distincte avec un abonnement mensuel. Il pourrait même utiliser les caméras des appareils pour suivre et corriger la forme pendant les exercices, similaire à ce que propose Peloton.



Actuellement, l'offre Apple One Premier comprend six services : iCloud+, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+ et Apple News+. L'ajout de ce nouveau service de coaching pourrait attirer davantage d'utilisateurs vers le niveau Premium d'Apple One, renforçant ainsi l'attrait du bundle qui combinerait divertissement et fonctionnalités essentielles pour la santé. En outre, Apple pourrait rendre son service Coach exclusif à Apple One, empêchant les abonnements hors Bundle.

Un lancement stratégique en 2025

Le timing semble idéal pour un lancement cette année, alors qu'Apple prépare plusieurs nouveautés liées à la santé :

Les AirPods Pro 3 devraient intégrer le suivi de la fréquence cardiaque

L'Apple Watch Ultra 3 et la Series 11 recevront la détection de l'hypertension artérielle

Une refonte majeure de l'application Santé est également prévue

Cette convergence de nouvelles fonctionnalités santé, combinée au déploiement récent des premières fonctions IA dans iOS 18, crée le contexte parfait pour le lancement d'Apple Coach à l'automne. Wait and see.