iOS 19.4 : un coach dans l’app Santé et un abonnement Apple Health+ potentiel

Apple prévoirait de métamorphoser l’application Santé sur iPhone dès iOS 19.4 l’an prochain, selon Mark Gurman de Bloomberg. Voici les détails de cette future mise à jour, les nouveautés promises comme le coaching alimenté par l’IA, et ce que cela pourrait signifier pour les utilisateurs et les concurrents.

Apple Health+ en ligne de mire ?

Dans sa newsletter "Power On", notre confrère n'a pas seulement évoqué l'iPad Pro M5 ou le design d'iOS 19, notre confrère a également assuré qu’Apple intégrerait une fonctionnalité de coaching santé basée sur l’intelligence artificielle, ce qu'il avait déjà dit il y a peu. Cette option proposerait des recommandations sur mesure sur plusieurs plans, accompagnées de vidéos réalisées par des experts. Par exemple, si une Apple Watch détecte des tendances inquiétantes au niveau du rythme cardiaque, une vidéo pourrait expliquer les risques de maladies cardiovasculaires et suggérer des améliorations au mode de vie. Ce coaching pourrait à terme s’intégrer à un futur service Apple Health+, un de plus.

Suivi alimentaire et conseils fitness au programme

L’application Santé revue et corrigée mettrait aussi l’accent sur le suivi alimentaire, rivalisant potentiellement avec des applications comme MyFitnessPal, d’après Gurman. En parallèle, le coaching IA offrirait bien évidemment des astuces fitness, comme des conseils pour perfectionner sa technique durant les entraînements, à la manière du coach de Decathlon ou encore d'app comme Freeletics. Cette fonctionnalité pourrait un jour enrichir Apple Fitness+, renforçant l’écosystème bien-être d’Apple. De quoi faire de l'ombre à de nombreux acteurs et influenceurs ? Possible !



On imagine en tout cas qu'Apple proposerait une période d'essai gratuit, et l'incluerait dans son offre Apple One.

Calendrier de sortie attendu

iOS 19 devrait être disponible pour le grand public en septembre 2025 (la première bêta arrivant le 9 juin), avec iOS 19.4 prévu pour mars ou avril 2026. Cette mise à jour s’annonce comme un tournant pour l’app Santé, alliant technologie avancée et accompagnement personnalisé. D'ici-là, on espère voir le tout nouveau Siri, annoncé pour iOS 18.4, puis iOS 18.5 et maintenant iOS 19.



