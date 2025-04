Le nom de code d'iOS 19 indique un nouveau design transparent

Un vent de renouveau devrait souffler sur iOS 19, avec un design inédit aux accents translucides inspiré par visionOS. Rumeur après rumeur, les contours de cette version se dessine, et le nom de code interne de la mise à jour vient conforter tout cela.

Une refonte visuelle majeure en vue

D’après plusieurs sources, iOS 19 introduirait un design repensé, marqué par des boutons, menus et bannières de notification plus translucides. Mark Gurman de Bloomberg a révélé ce week-end que ce projet porte le nom de code interne « Solarium », une référence à une pièce aux parois de verre baignée de lumière. Ce choix suggère une interface « glassy » (verre givré), évoquant le style de visionOS sur l’Apple Vision Pro. Notre confrère avait déjà avancé que cette mise à jour pourrait représenter le plus grand changement esthétique depuis iOS 7 et son look "flat" en 2013.

Indices et spéculations autour du design

Le nom de code « Solarium » renforce l’idée d’une apparence lumineuse et transparente pour iOS 19. Jon Prosser, sur sa chaîne YouTube Front Page Tech, a partagé la semaine dernière des rendus présumés des applications Caméra et Messages, affichant des designs plus translucides. Cependant, l’ampleur de cette refonte fait débat : si certains anticipent une transformation radicale, d’autres estiment qu’elle pourrait rester subtile. Même le logo de la WWDC 2025, qui aura lieu le 9 juin, semble dissimuler un indice sur cette nouvelle direction visuelle. Pour notre part, on espère vraiment un changement en profondeur.

Quand et comment découvrir iOS 19

La conférence annuelle des développeurs d’Apple, WWDC, revient le lundi 9 juin 2025. La première bêta d’iOS 19 devrait être disponible pour les développeurs juste après le keynote d’ouverture, avec une sortie publique prévue en septembre. De quoi offrir un premier aperçu concret de ce design tant attendu, entre promesses de transparence et héritage de visionOS. En plus d'iOS 19, Apple devrait lever le voile sur quatre nouveaux iPhone, dont l'iPhone 17 Air au profil ultra-mince qui apportera lui aussi un vent de fraîcheur bienvenu.