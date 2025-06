iOS 26 mentionne encore iOS 19 dans son code

Apple continue de surprendre avec ses choix de nomenclature pour iOS, et la dernière découverte en date révèle quelques indices intéressants sur les coulisses du développement. Des mentions d'iOS 19 ont été repérées dans le code d'iOS 26, suggérant que la firme de Cupertino a peut-être changé d'avis en cours de route concernant le nom de sa nouvelle version système.

Des traces d'iOS 19 dans le code d'iOS 26

L'image partagée montre clairement une interface des réglages AirPods Pro où apparaît une mention explicite d'iOS 19.0. Cette référence, visible dans la section dédiée aux fonctionnalités bêta des AirPods, indique "Activez les mises à jour des pré-versions bêta pour tester les nouvelles fonctionnalités des AirPods sous iOS 19.0". Cette découverte n'est pas isolée puisque d'autres développeurs ont également signalé des références similaires dans le backend du système et dans le changelog de l'app Journal.

Cette situation rappelle d'autres changements de dernière minute chez Apple, comme lorsque l'iPhone X avait initialement été développé sous le nom de code "iPhone 10" avant d'adopter la nomenclature romaine. Il semble que les équipes d'Apple aient longtemps travaillé avec l'idée d'un iOS 19 avant de finalement opter pour le saut vers iOS 26.

Une décision tardive qui interroge

La présence de ces références à iOS 19 dans le code final d'iOS 26 suggère fortement que le changement de nomenclature s'est fait relativement tard dans le processus de développement. Apple a probablement voulu aligner sa numérotation avec une stratégie produit plus large, peut-être en anticipation de l'année 2026 ou pour marquer une rupture technologique particulière. On peut aussi imaginer qu'Apple s'est rendue compte relativement tard qu'elle ne pouvait pas délivrer de nouvelles fonctionnalités IA, et il fallait trouver un subterfuge pour épaissir iOS 26. Ce qui est certain, c'est que la nomenclature iOS 19 a été utilisée en interne et qu'il y a eu un changement à un moment donné.

Cette approche n'est pas sans rappeler ce qu'avait fait Microsoft avec Windows, passant directement de Windows 8 à Windows 10 pour éviter toute confusion. Pour Apple, le passage d'iOS 18 à iOS 26 pourrait également répondre à des considérations marketing ou techniques que seule la firme connaît. Les développeurs devront désormais s'habituer à cette nouvelle numérotation, même si les traces d'iOS 19 continueront probablement d'apparaître dans certaines parties du code pendant encore quelque temps.