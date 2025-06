Apple lance le firmware 8A5279d bêta des AirPods Pro 2 et AirPods 4 pour iOS 26

Apple a annoncé le lancement d'une nouvelle mise à jour bêta du micrologiciel, version 8A5279d, spécifiquement pour les AirPods Pro 2 et AirPods 4. Cette mise à jour est actuellement réservée aux développeurs et nécessite un appareil compatible exécutant iOS 26, iPadOS 26 ou macOS 26 pour être installée. Le firmware introduit une gamme de nouvelles fonctionnalités conçues pour s'aligner sur les dernières mises à jour logicielles de l'écosystème Apple, y compris iOS 26, iPadOS 26 et macOS Tahoe.

Des nouveautés liées à iOS 26

Parmi les fonctionnalités phares découvertes à la WWDC 25, le micrologiciel améliore les performances audio pour les appels téléphoniques et vidéo, offrant une qualité sonore plus claire et plus fiable. De plus, il permet un enregistrement audio de qualité professionnelle, rendant les AirPods Pro 2 et AirPods 4 idéaux pour la création de contenus professionnels tels que les podcasts, les interviews et les vidéos. Une autre nouveauté notable est la possibilité d'utiliser les AirPods comme télécommande pour l'application Appareil photo, permettant aux utilisateurs de déclencher des prises de vue ou de démarrer des enregistrements vidéo sans les mains, une fonctionnalité qui pourrait simplifier les flux de travail de création de contenu.

Comment installer la mise à jour sur les AirPods

Pour simplifier le processus de mise à jour, Apple a introduit une nouvelle option d'installation du logiciel directement dans l'interface des réglages des AirPods. Cette fonctionnalité est accessible lorsque les AirPods sont associés à un iPhone, iPad, ou Mac, ce qui rend plus facile pour les utilisateurs de maintenir leurs appareils à jour avec les dernières améliorations et fonctionnalités.