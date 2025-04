Apple met à jour le firmware des AirPods Pro 2 et AirPods 4 (7E93)

En parallèle de la sortie d’iOS 18.4 et d’autres mises à jour logicielles, Apple a publié un nouveau firmware pour les AirPods Pro 2 et AirPods 4. Voici les détails de cette mise à jour et les étapes pour l’installer sur vos écouteurs sans fil.

Une mise à jour liée à iOS 18.4

Apple a lancé le firmware version 7E93 pour les AirPods Pro 2 et AirPods 4, peu après le déploiement d’iOS 18.4, macOS 15.4 et autres mises à jour. Cela suggère un possible lien avec les nouvelles fonctionnalités de ces systèmes. La précédente version, 7B21, datait de novembre et se limitait à des « correctifs de bugs et améliorations diverses », selon les notes d’Apple. Bien que les détails sur 7E93 ne soient pas encore publiés sur le site d’Apple, il est probable qu’il s’agisse également de correctifs et d’optimisations mineures.

Comment mettre à jour vos AirPods

Apple indique que les mises à jour du firmware s’installent automatiquement en arrière-plan. Pour accélérer le processus, suivez ces conseils :

Assurez-vous que votre iPhone, iPad ou Mac utilise la dernière version d’iOS, iPadOS ou macOS.

Vérifiez que vos AirPods sont à portée Bluetooth de votre appareil, connecté au Wi-Fi.

Branchez le boîtier de charge à une source d’alimentation.

Placez les AirPods dans leur boîtier et fermez le couvercle.

Laissez le couvercle fermé pendant au moins 30 minutes pour permettre la mise à jour.

Ouvrez ensuite le boîtier pour reconnecter les AirPods à votre appareil.

Vérifiez la version du firmware pour confirmer l’installation.

Cette mise à jour, bien que discrète, maintient les AirPods Pro 2 (en promotion) et AirPods 4 (également en promo) alignés avec l’écosystème Apple. Nous mettrons l'article à jour une fois les notes de version du logiciel 7E93 connues.