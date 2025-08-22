Quand les AirPods se transforment en AirTags lors d'un vol de sac

À Venise, une touriste américaine a pu retrouver son sac à dos volé grâce à un objet auquel personne ne s’attendait : ses AirPods. Utilisés comme un véritable traqueur, ils ont permis de localiser les pickpockets et de récupérer le précieux contenu, dont son portefeuille et son passeport. Une histoire insolite qui montre à quel point l’écosystème Apple peut parfois jouer un rôle décisif dans la vie quotidienne.

Des AirPods qui se transforment en AirTag : quand la technologie vient à la rescousse d’un voyageur

Une famille de Caroline du Nord en voyage à Venise a récemment vécu une mésaventure : dérobée dans la rue, la mère a perdu son sac à dos contenant son portefeuille, son passeport, ses cartes de crédit et de l’argent liquide. Heureusement, une paire d’AirPods était également dans le sac… et c’est grâce à eux que l’objet a été retrouvé grâce à l’application Localiser (Find My).

Karis McElroy raconte que sa mère et son beau-père, paniqués, ont immédiatement utilisé l’application Localiser pour localiser le sac via les AirPods. Ils ont pu suivre la piste jusqu’à un groupe de trois personnes — probablement les pickpockets. Grâce à cette localisation, même si une des suspectes s’est enfuie avec le sac, elle l’a rapidement abandonné. Avec l’aide des autorités, la famille a pu récupérer les objets volés via un bureau de liaison aux États-Unis présent dans un aéroport.

Même si les AirTags (en promotion) sont spécifiquement conçus pour la localisation d’objets, plusieurs produits Apple, dont certains modèles d’AirPods, peuvent utiliser le réseau Localiser. Ce réseau fonctionne grâce à un signal Bluetooth détecté par les appareils Apple à proximité, qui renvoient l’information au propriétaire. Tant que la fonctionnalité est activée, les AirPods compatibles peuvent apparaître dans l’app pendant jusqu’à 24 heures après leur dernière connexion à l’iPhone ou à l’iPad, même s’ils ne sont plus à proximité physique.

Les modèles concernés incluent les AirPods 3, les AirPods 4 avec réduction active du bruit (ANC), tous les modèles AirPods Pro ainsi que les AirPods Max.

Bien que les AirPods aient prouvé leur utilité dans une situation d’urgence, les AirTags restent globalement mieux adaptés pour la localisation d’objets. Ils offrent plusieurs avantages :

Une pile remplaçable par l’utilisateur pour une autonomie prolongée.

Un haut-parleur intégré permettant de faire sonner le dispositif pour le localiser.

La technologie ultra-large bande (UWB) pour une localisation plus précise, quand elle est prise en charge par l’iPhone.

Et surtout, une visibilité bien plus longue dans l’application Localiser que les 24 heures limitées pour les AirPods.

Ce cas démontre qu’en l’absence d’un AirTag, les AirPods peuvent venir à la rescousse en tant que dispositif de géolocalisation temporaire, surtout dans les premières 24 heures qui suivent la perte ou le vol. Cela souligne l’importance d’activer la fonction Localiser sur ses appareils Apple, et nous rappelle qu’un petit accessoire peut parfois faire une grande différence en situation d’urgence.



Source