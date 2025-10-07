Apple met à jour ses AirPods Pro 3, Pro 2 et 4 avec le firmware 8A358

Apple vient de déployer une nouvelle mise à jour firmware pour plusieurs modèles d'AirPods, dans ce qui semble être une préparation minutieuse avant l'arrivée d'iOS 26.1 en version stable. Cette actualisation concerne les AirPods Pro 3, les AirPods Pro 2 et les AirPods 4, avec une version numérotée 8A358.

Une mise à jour discrète mais importante

La version 8A358 remplace les précédentes builds 8A356 pour les AirPods Pro 2 et AirPods 4, ainsi que la 8A357 pour les AirPods Pro 3. Apple garde le silence sur le contenu exact de cette mise à jour, mais plusieurs hypothèses émergent. L'une d'elles concerne l'extension de la fonction de traduction en direct, qui pourrait bénéficier de nouvelles langues avec iOS 26.1. Cette fonctionnalité de traduction en direct représente un atout majeur pour les utilisateurs d'écouteurs Apple en déplacement à l'étranger.

Comme souvent avec les AirPods, Apple n'autorise pas l'installation manuelle du firmware. Les écouteurs doivent rester dans leur boîtier de charge, connecté à une source d'alimentation et à proximité d'un iPhone, iPad ou Mac pendant au moins 30 minutes. Ce processus plutôt imprévisible contraste avec la régularité des mises à jour iOS. La sortie publique d'iOS 26.1 est attendue d'ici la fin du mois d'octobre, et cette mise à jour firmware pourrait en préparer le terrain.