Apple publie le firmware 7B19 pour les AirPods 4

Comme pour les AirPods Pro 2 la semaine dernière, Apple a publié la mise à jour 7B19 à destination des deux variantes d'AirPods 4. Il s'agit de la seconde version depuis le lancement des écouteurs sans fil, le précédent portait le numéro 7A304 en septembre dernier.

Une mise à jour pour quoi faire ?

Apple a récemment mis à jour les AirPods Pro 2 pour ajouter des fonctionnalités de santé telles qu'un test auditif, une protection auditive et une fonctionnalité d'aide auditive. Les AirPods Pro 2 (Lightning et USB-C) fonctionnent justement avec le micrologiciel 7B19, mais la fonctionnalité d'aide auditive n'est pas prévue dans les AirPods 4. Pourtant, leur matériel est très proche. On imagine qu'il s'agit simplement d'une limitation logicielle.



En tout cas, on ne sait pas ce que contient le nouveau firmware des AirPods 4, mais il est disponible pour les AirPods 4 standard et les AirPods 4 avec ANC.

Pour mémoire, Apple ne propose toujours pas un moyen clair pour mettre à jour le logiciel des AirPods, mais ce denier est généralement installé par voie hertzienne lorsque les AirPods sont placés dans un étui de chargement et connectés à un iPhone ou à un Mac.



Si vous cherchez des écouteurs sans fil sans embouts intra-auriculaires, sachez que les AirPods 4 sont les meilleurs du moment, à partir de 149 euros. Une excellente idée cadeau pour les fêtes de fin d'année, tout comme le kit de nettoyage que l'on a présenté en milieu de mois.