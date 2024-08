AirPods Max : Apple publie le firmware 6A324

Apple publie ce soir une nouvelle mise à jour logicielle pour son AirPods Max. L’objectif par cette initiative est bien évidemment d’améliorer l’expérience utilisateur en perfectionnant toujours plus la réduction active de bruit ou encore le mode Transparence. La mise à jour est en cours de déploiement et devrait être téléchargée de façon imminente par votre AirPods Max.

Vérifiez si votre casque est à jour

Avec des mises à jour régulières, la firme de Cupertino améliore sur le long terme les performances, mais aussi la stabilité lorsque vous utilisez votre AirPods Max.

Hier, les réglages de votre iPhone indiquait que votre casque possédait la version 6A300, aujourd'hui si vous regardez au même endroit, vous êtes censé voir la version 6A324.

Pour vérifier si votre AirPods Max est bien à jour, c'est simple.

Direction les réglages de votre iPhone puis Général et Informations. Vous retrouverez en bas de la page le nom que vous avez donné à votre casque (appuyez dessus), puis en bas vous aurez la version qui s'affichera.



Comme pour les AirPods et AirPods Pro, l'AirPods Max effectue sa mise à jour lors de la connexion avec votre iPhone, le firmware se transfère automatiquement et de façon autonome pendant que vous écoutez de la musique.

La version 6A324 n'indique pas les nouveautés, mais on imagine qu'il s'agit de quelques petits correctifs.