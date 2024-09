Apple publie le firmware 6F7 pour les AirPods Pro 2

Apple a publié cette nuit une nouvelle mise à jour du firmware pour les versions Lightning et USB-C des AirPods Pro 2. Le nouveau micrologiciel est la version 6F7, qui remplace la 6B34 publiée en novembre.

Mise à jour à faire sur les AirPods Pro

Le nouveau firmware des AirPods Pro (2ème génération) est étiqueté version 6.5.7 (6F7), pour les modèles Lightning et USB-C des AirPods Pro 2.



Comme d'habitude, les notes de mise à jour du firmware des AirPods ne nous donnent aucun détail intéressant. Apple parle de corrections de bugs et d'autres améliorations.

Rappelons que les AirPods Pro 2 avec port USB-C ont un avantage sur le précédent modèle, à savoir la lecture audio sans perte lorsqu'ils sont associés à un Apple Vision Pro. Leur matériel permet une latence plus faible et une qualité plus grande. Le premier ordinateur spatial d'Apple devrait être lancé en France dans les prochaines semaines.



À date, voici les versions actuelles du micrologiciel pour chaque modèle d'AirPods :

AirPods Pro (2e génération) avec boîtier de charge MagSafe (USB-C) : 6F7

AirPods Pro (2e génération) avec étui de charge MagSafe (Lightning) : 6F7

AirPods Pro (1ère génération) : 6A321

AirPods (3e génération) : 6A321

AirPods (2e génération) : 6A321

AirPods Max : 6A325

AirPods (1ère génération) : 6.8.8

Comment mettre à jour ses AirPods ?

Pour vérifier que vos AirPods sont à jour sur votre iPhone ou iPad, assurez-vous que vous disposez de la dernière version d'iOS ou d'iPadOS. Allez dans Réglages > Bluetooth, puis touchez le bouton Info i à côté du nom de vos AirPods. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section "À propos" pour trouver la version actuelle.



Sur Mac, vous pouvez vérifier que vos AirPods sont à jour. Pour cela, appuyez sur la touche Option et maintenez-la enfoncée tout en choisissant le menu Apple  > Informations système. Cliquez sur Bluetooth, puis recherchez la version du micrologiciel sous vos AirPods. Avec macOS Ventura ou une version ultérieure, vous pouvez également choisir le menu Apple  > Paramètres système, cliquer sur Bluetooth, puis sur le bouton "i" en regard du nom de vos AirPods.



Qui a repéré une nouveauté dans ce firmware ?