Apple va lancer des mises à jour en bêta publique pour les AirPods dès juillet

Apple introduira pour la première fois des versions bêta publiques des mises à jour du firmware des AirPods.



Grâce au programme Apple Beta Software Program, tout le monde pourra tester gratuitement les prochaines mises à jour du firmware des AirPods sans avoir besoin d'un compte Apple Developer. Jusqu’ici, seuls les développeurs pouvaient avoir les versions en avance de phase.

Une annonce officielle d’Apple

Apple a annoncé la semaine dernière :

Des bêtas publiques pour iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, tvOS 26, le logiciel HomePod 26, watchOS 26 et le firmware des AirPods arriveront bientôt.

La première bêta publique du firmware des AirPods est prévue pour juillet, selon le communiqué de presse d'Apple, soit la même date que pour iOS 26 et consorts.



La semaine dernière, Apple a déployé une bêta pour les développeurs pour les AirPods 4 et AirPods Pro 2, introduisant une qualité audio améliorée pour les appels, un enregistrement de qualité studio pour les podcasts et les vidéos, ainsi qu'une fonctionnalité permettant d'utiliser les AirPods comme télécommande pour l'application Appareil photo afin de prendre des photos ou de lancer un enregistrement vidéo. La mise à jour inclut également une fonction de pause automatique qui arrête la lecture audio si l'utilisateur s'endort, et est reliée à iOS 26 coté iPhone.