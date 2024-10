AirPods Pro 2 : une nouvelle bêta 7B5013c est disponible pour les développeurs

S’il y a une paire d’écouteurs qui est au centre des attentions chez Apple, c’est bien les AirPods Pro 2. Après avoir publié une grosse mise à jour avec plusieurs nouveautés début septembre, puis deux autres mises à jour correctives, Apple prépare une nouvelle version logicielle avec cette fois-ci un test nécessaire par les développeurs !

Une nouvelle bêta déployée pour les développeurs

Apple a déployé cette nuit une nouvelle version bêta du firmware pour ses AirPods Pro 2. Cette mise à jour, destinée aux développeurs, porte le numéro de version 7B5013c. Si vous faites partie du programme de développement, vous pouvez vérifier si la mise à jour s’est correctement installée en consultant les réglages de votre iPhone, à condition que vos AirPods Pro 2 soient connectés.

Cette mise à jour concerne à la fois les modèles Lightning et USB-C des AirPods Pro 2. Pour l’instant, Apple n’a pas encore révélé les détails précis de cette version, mais le fait qu’elle soit proposée en avant-première aux développeurs laisse penser qu’elle pourrait introduire de nouvelles fonctionnalités et ne serait donc pas une simple mise à jour corrective.



Il faudra patienter quelques semaines avant que cette mise à jour soit disponible pour l’ensemble des utilisateurs d’AirPods Pro 2, une période nécessaire pour que les développeurs puissent tester les éventuels changements.



Depuis le mois dernier, les AirPods Pro 2 bénéficient de nouvelles fonctionnalités grâce à iOS 18. Ils peuvent désormais offrir de l’audio spatial dans certains jeux compatibles, détecter les gestes de la tête pour répondre « oui » ou « non » quand Siri vous pose une question ou encore isoler votre voix d’une manière impressionnante dans les environnements bruyants.