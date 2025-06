Fortnite plante sur la bêta d’iOS 26 après la mise à jour Blitz Royale

Fortnite a fait son retour sur l’App Store américain le mois dernier, après cinq ans d’absence suite au procès entre Epic Games et Apple,, et près d'un an après l'Europe qui avait récupéré le titre le plus populaire de ces dernières années grâce au DMA. Mais depuis la mise à jour de cette nuit, le jeu est injouable sur les iPhones et iPads fonctionnant sous la bêta d’iOS 26 ou d’iPadOS 26.

Fortnite ne démarre plus sur la bêta

Epic Games a déployé une mise à jour de Fortnite pour iOS, dénommée Blitz Royale, un mode de jeu optimisé pour mobile. Malheureusement, cette mise à jour provoque un crash immédiat de Fortnite sur la bêta d’iOS 26. Les réseaux sociaux sont inondés de plaintes de joueurs frustrés, mais le compte Fortnite Status sur X n’a pas encore commenté le problème.



Les problèmes de compatibilité avec les versions bêta des systèmes d’exploitation sont fréquents, d'où notre petite tirade demandant aux lecteurs qui installent la bêta d'arrêter de se plaindre 😂, mais généralement, ils surviennent lors de la mise à jour vers le nouvel OS, pas avec une mise à jour d’application. Fortnite fonctionnait correctement sur la bêta d’iOS 26 avant cette mise à jour. Espérons qu’Epic n’a pas délibérément abandonné le support d’iOS 26 et qu’une solution sera bientôt disponible. On doute que ce soit délibéré.



Pour l’instant, les utilisateurs doivent soit revenir à iOS 18, soit attendre une mise à jour de Fortnite. Rappelons que le jeu nécessite la dernière version de l’application pour garantir une expérience multijoueur en ligne cohérente.

Aperçu du mode Blitz Royale

Blitz Royale est un mode Battle Royale accéléré pour 32 joueurs, avec un gameplay dynamique et des mises à jour fréquentes, conçu pour le mobile. Les parties durent cinq minutes maximum, parfait pour jouer sur le pouce. Les joueurs commencent avec des médaillons aléatoires identiques ou des armes uniques sur une carte compacte, garantissant l’équité. Pour augmenter son niveau de Blitz, il faut éliminer des adversaires et survivre aux cercles de tempête pour débloquer des armes puissantes et des bonus. Les coffres dorés et les largages de ravitaillement dorés offrent des médaillons et des bonus supplémentaires (appelés « Boons »).



Blitz Royale est disponible jusqu’au 15 juillet et pourrait revenir plus tard avec de nouvelles cartes, récompenses et gameplay.



Voici le reste des nouveautés de la version 36.10 :

Échauffez-vous avec les nouveaux Terrains d'entraînement Battle Royale, conçus pour le mobile.

Bruno Mars fait une entrée remarquée en tant qu'icône de la saison 9 de Fortnite Festival avec de nouvelles tenues et pistes musicales.

Participez à des aventures en JcE dans LEGO® Fortnite Expeditions à partir du 17 juin ! Notre monde est menacé, et vous seuls pouvez le sauver.

Télécharger le jeu gratuit Fortnite