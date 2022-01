Fortnite de retour sur iOS et Android grâce à GeForce Now

L'année 2021 n'a pas été de tout repos pour Epic Games, qui a dû aller au bras avec Apple et Google concernant son jeu phare Fortnite. Cette querelle a tout d'abord débuté avec la firme de Cupertino, suite à la tentative du studio de boycotter les 30% de taxes de la Pomme sur les achats intégrés.

Les développeurs avaient alors fait le choix d'inclure leur propre système de paiement au sein du jeu, amenant alors le Battle Royale à se faire bannir de l'App Store. Cette décision a alors amené une véritable bataille médiatique dans le monde entier, amenant les deux groupes plusieurs fois dans des tribunaux.



Depuis, Fortnite n'a pas retrouvé le chemin des magasins d'applications mobiles, mais aujourd'hui, il fait son grand retour au travers du service de streaming GeForce Now.

En novembre 2020 que Nvidia a lancé son service de streaming de jeux vidéo, GeForce NOW, sur Safari mobile. Peu avant son arrivée, les rumeurs faisaient état d'un potentiel retour de Fortnite sur iOS grâce à ce lancement, puisque le Battle Royale est présent au sein du catalogue.



Mais, à cette époque, le groupe Nvidia travaillait encore sur une refonte des commandes, pour optimiser le jeu sur nos smartphones. Aujourd'hui, il semblerait que le travail a enfin porté ses fruits puisque le Battle Royale est disponible avec des contrôles tactiles pour une poignée d'utilisateurs, sous forme d'une bêta à durée limitée.



Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site de Nvidia :

Inscrivez-vous gratuitement pour avoir une chance de jouer à la nouvelle version de Fortnite pour mobile avec contrôle tactile, le tout diffusé via le cloud ! Vous pourriez être l'un des premiers à accéder à cette bêta fermée limitée pour nous aider à tester la nouvelle expérience de streaming sur les appareils mobiles iOS Safari et Android. La nouvelle version à commande tactile signifie que vous pouvez vous lancer et commencer à jouer tout de suite avec seulement l'écran et vos doigts, aucun gamepad ou clavier/souris n'est nécessaire.