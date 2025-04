Deus Ex GO est de retour sur l'App Store grâce à DECA

Près de trois ans après sa disparition, Deus Ex Go renaît de ses cendres sur mobile grâce à DECA Games ! Certes, les fans ne retrouveront pas Adam Jensen dans un nouvel opus, mais ils ont désormais la possibilité de reprendre les commandes de cet agent secret via une réédition du titre conçu au départ par Square Enix Montréal.

Deus Ex GO fait son comeback

Dans les années 2010, le studio canadien avait adapté plusieurs franchises phares de Square Enix en jeux de puzzles pour mobiles, transformant Lara Croft, Hitman, puis Deus Ex en expériences tactiques. Sorti en dernier, courant 2016, Deus Ex GO mettait en scène Jensen face à 54 casse-têtes sur une grille hexagonale, où il devait ruser, exploiter ses compétences et contourner gardes, pièges et systèmes de sécurité pour mener à bien ses missions.



Le jeu, agrémenté d’un éditeur de niveaux, avait séduit, mais la fermeture de Square Enix Montréal (rebaptisé Onoma Studio) par Embracer en novembre 2022 a signé son arrêt de mort en janvier 2023, le retirant des boutiques en ligne. Aujourd’hui, une autre branche d’Embracer, DECA Games, reprend le flambeau. Connue pour ses jeux mobiles, cette filiale ambitionne désormais de jouer les archivistes, et Deus Ex GO incarne cette volonté de préserver les classiques. Mieux, DECA Games entend faire évoluer ces jeux.



Pendant ce temps, Eidos-Montréal tente de relancer la franchise Deus Ex sur consoles, sans pour autant concrétiser le moindre projet à date.

Notre avis sur Deus EX Go

Comme expliqué en 2016, Deus Ex GO adapte avec brio l’univers d’infiltration de la franchise dans un format "GO" mêlant casse-têtes et tactique sur une grille aux déplacements prédéfinis. Si l’action cède un peu de terrain à la stratégie, le gameplay intuitif, complet et relevé par de magnifiques graphismes séduit. L’ajout d’un éditeur de niveaux booste la rejouabilité, tandis que les puzzles de base, les compétences de piratage et les augmentations d’Adam Jensen retranscrivent habilement l’aspect infiltration dans un cadre futuriste dystopique. Un excellent jeu à mettre entre toutes les mains.

Télécharger Deus Ex GO à 5,99 €