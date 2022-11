Square Enix va supprimer Deus Ex Go, Hitman Sniper The Shadows, Arena Battle Champions...

Le studio Onoma, anciennement connu sous le nom de Square Enix Montréal, vient d'annoncer qu'il allait arrêter plusieurs jeux, dont les célèbres Hitman Sniper : The Shadows et Deus Ex GO. Les jeux seront retirés de l'App Store le 1er décembre, et ils seront injouables pour tous à partir du 4 janvier. Les achats in-app ont été interrompus et Onoma prévient que les remboursements des achats non utilisés ne seront pas possibles une fois qu'ils seront inutilisables à partir du 4 janvier.

Adieu Deus Ex GO

Dans moins de deux mois, vous ne pourrez plus accéder à Deus Ex Go, le jeu de puzzle au tour par tour de la franchise cyberpunk-dystopique. Pour jouer, vous devez déplacer le protagoniste de la série, Adam Jensen, entre les cases d'une grille hexagonale et lui faire pirater des ordinateurs ou activer ses augmentations selon les besoins contextuels.



Deus Ex Go a été développé par Square Enix Montréal, qui a été racheté par la société de jeux suédoise Embracer Group en mai dernier. Alors qu'Embracer a rebaptisé le studio Onoma en octobre, des informations ont été publiées moins d'un mois plus tard indiquant que le développeur de jeux mobiles allait fermer ses portes.



Si l'acquisition d'Embracer a entraîné la mort de Deus Ex Go, elle pourrait également donner naissance à un nouveau titre Deus Ex. L'éditeur de jeux, qui s'est emparé de studios et de droits de propriété intellectuelle à droite et à gauche au cours des deux dernières années, a également racheté Eidos Montréal dans le cadre du même accord qui lui a donné la propriété de Square Enix Montréal.

Adieu Arena Battle Champions, Hitman Sniper : The Shadows et Space Invaders

Aujourd'hui, Onoma a annoncé sur Twitter que Deus Ex Go donc, mais aussi Arena Battle Champions, Hitman Sniper : The Shadows et Space Invaders : Hidden Heroes ne seront plus accessibles après le 4 janvier 2023. Le plus surprenant, c'est la disparition du titre basé sur la licence Hitman car il a été lancé très récemment, en mars 2022.





En outre, ils seront retirés de Google Play et de l'App Store d'Apple le 1er décembre, et vous ne pourrez y jouer jusqu'à leur dernier jour que si vous les avez déjà sur votre appareil. Si vous aimez l'un de ces jeux, nous ne vous conseillons pas de les acheter, puisqu'ils seront très bientôt injouables. En revanche, si vous les avez déjà, une dernière partie est une bonne idée.