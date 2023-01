Square Enix annonce le jeu mobile Dragon Quest Champions

Si vous aimez la saga, laissez-vous tenter par Dragon Quest Builders, un Minecraft en puissance qui propose aux joueurs d'explorer un monde composé de blocs tout en récoltant, fabriquant, et bâtissant pour vaincre l'abominable Lordragon. Le titre mélange construction et RPG de fort belle manière.

Si vous souhaitez essayer Dragon Quest Champions au Japon, vous pouvez vous inscrire au test bêta fermé ici pour iOS et Android. En attendant d'en savoir plus sur une éventuelle sortie en Europe, sachez que le jeu sera gratuit.

Dragon Quest Champions est un tout nouveau RPG basé sur la licence à succès dont la sortie est initialement uniquement prévue au Japon et dont les inscriptions à la bêta fermée sont ouvertes. Dragon Quest Champions est le premier jeu mobile de Dragon Quest depuis Dragon Quest Builders , sorti l'année dernière. Outre le mode solo, Champions proposera un mode avec jusqu'à 50 joueurs au total.

Après un teasing la semaine dernière, Square Enix a annoncé ce jour un nouveau jeu Dragon Quest pour mobile. Le studio japonais a révélé Dragon Quest Champions pour iOS et Android réalisé en collaboration avec Koei Tecmo. Koei Tecmo a déjà travaillé avec Square Enix sur le jeu d'action Dragon Quest Heroes par le passé.

